Le 26 octobre, paraîtra leur nouvel album dont le titre-générique « Hollywood bizarre » a été révélé il y a déjà quelques mois…

Hollydays est, comme son nom ne l’indique pas, un duo parisien. Il est constitué de Sébastien Delage, un ancien professeur qui enseignait à Londres reconverti dans la production et la composition musicales et d’Élise Preys, une ex-mannequin co-compositrice, co-auteur des textes et la voix du tandem.

L’aventure Hollydays a démarré en 2014, paraît-il l’année des H pour les noms de chiens, une référence qui leur a donné l’idée de baptiser leur formation Hollydays. Et comme ils sont fans de Madonna, le nom emprunté à deux de ses tubes « Holiday » et « Hollywood » s’est imposé tout naturellement à eux.

Leur premier EP intitulé « Des animaux » contenait entre autres « Bahia » la chanson de Véronique Sanson, une autre de leurs idoles. Un deuxième « Les insatisfaits » paraît l’année suivante.

En janvier 2018, Hollydays publiait son troisième EP au titre provocateur « L’odeur des joints » dont la mélodie entêtante du titre « Léo » qui en est extrait nous avait interpellés…

https://www.youtube.com/watch?v=22Av8ZT2wA8

A l’image de la chanson « Léo », Hollydays propose une french-pop aux couleurs électro hypnotisantes, qui évoque le voyage et l’évasion. Elle plante le design très élégant et soigné de leur univers sonore et visuel auquel le duo est très attaché .

pour que les gens aient envie de nous écouter, il faut qu’ils aient envie de nous regarder

Sébastien et Élise ne cachent pas leur vénération pour toute une variété française qui, outre Sanson, compte également parmi leurs préférences MC Solaar, Alain Souchon et France Gall, ce qui ne manque pas d’étonner lorsqu’on sait que Sébastien a fait partie d’un groupe de metal lorsqu’il vivait à Londres. Ils aiment tout autant Françoise Hardy que le répertoire de Disney, le punk ou Rihanna. D’ailleurs, sur leur site, n’affirment-ils pas « aimer les chansons, (…) les refrains entêtants, ceux que tu chantes en chœur dans la foule, avec ton voisin ». En clair, ils ne se prennent pas la tête. Le 26 octobre paraîtra donc le premier album de Hollydays, dont le titre-générique a été révélé il y a déjà quelques mois : « Hollywood bizarre »…

https://www\.youtube\.com/watch?v=qtDFmrJXyM4&feature=youtu\.be&list=PLWGGDI2kX1LvGuNLOBwo\_7oEDKB9uyV0b

Outre les signatures de Sébastien et Élise, on y trouvera aussi un texte signé Pierre Lapointe « Folle » dont Hollydays a fait la première partie durant sa tournée piano-voix en 2017-2018. Avec ce premier album, Hollydays annonce avec grâce qu’ils sont de retour et prêts à s’imposer sur la scène musicale française.

https://www\.youtube\.com/watch?v=hyAUKTR9Cbs