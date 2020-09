C’est ce vendredi 4 septembre que sortait sur le label Pain Surprises « Les plus beaux matins » le premier album de Petit Prince.

L'artiste Elliot Diener alias Petit Prince sort son premier album "Les plus beaux matins" (label : Pain Surprise). © Florine Hill

Pour l’état civil il s’appelle Elliot Diener, il est originaire de Strasbourg et c’est son air d’enfant malicieux et sa chevelure d’ange blond, qui ont conduit ses amis à le surnommer Petit Prince. Il commence à jouer de la musique tout jeune. Du piano d’abord, puis violoncelle et guitare.

Après le conservatoire où il passe 10 ans, Petit Prince intègre l’école nationale supérieure Louis Lumière. C’est de là que lui viennent sa grande maîtrise technique et le goût des belles productions. En parallèle à ses études, Petit Prince participe à la création du label Pain Surprises, au sein duquel il guide et conseille tous les artistes en studio. Il est le garant discret mais essentiel de l’identité sonore du label.

Après un premier EP en 2015 « Deux mille dix » très accentué musiques électroniques, et après avoir consacré beaucoup de temps en studio pour les autres, Petit Prince revient en 2019 avec « Je vous embrasse ».

Avec ce nouvel EP, Petit Prince commence à dessiner les contours de plus en plus précis d’un univers musical où musique électronique et pop psychédélique se mélangent sur des mélodies délicates et des arrangements complexes.

Si sur ce EP, Petit Prince fait encore la part belle aux longues plages instrumentales, portant toujours grand soin à la production, il s’y dévoile aussi peu à peu, commençant même à chanter en français.

C’est dans ce même élan qu’il écrit son premier album « Les plus beaux matins ». L’album devait initialement sortir en avril, mais le confinement en a décidé autrement et c’est finalement le 4 septembre dernier, que cet album est enfin publié.

Un album sur lequel Petit Prince décline en 11 chansons douces et colorées, son amour du matin qui le délivre de ses insomnies. Il raconte ses émotions, l’amour qu’il éprouve et celui qu’il reçoit de ses proches, il partage les petits instants de bonheur, comme autant de moments fugaces mais qui rendent plus forts et aident à traverser la vie tout en douceur.

Petit Prince sera en concert au Point Ephémère à Paris le 21 octobre.