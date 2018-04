C’est bien une admiration sans borne à Davy Crockett qui a fait que ce chanteur du Texas a pris le nom d’un des rares héros folklorique de l’ouest américain dont on retient encore aujourd’hui le nom...

Charley Crockett dans une capture écran de son clip Trinity River © Charley Crockett

Mais contrairement à la légende et à la vision hollywoodienne, Davy Crockett a passé plus de temps à défendre la cause amérindienne que nombre de ses compatriotes. Notre chanteur Charley Crockett a bourlingué du nord au sud des USA, avant de s’embarquer pour l’Europe, où il vivait dans la rue en faisant la manche.

C’est ainsi qu’il a construit son répertoire. Une vie solitaire et liée au voyage. Début 2015 le revoici chez lui au Texas, un disque prêt à être enregistré : « A Stolen Jewel ».

Ce premier opus par sa musique et ses textes va marquer les esprits : il synthétise un moment parfois oublié de la culture américaine, où la musique se répandait de bled en bled par les "hobos", des vagabonds volontaires, dont le seul travail consistait à pousser de la voix.

Un rythme que Charley Crockett n’a pas perdu, puisqu’il donne 125 concerts par an ! Son dernier album « Lomesone As A Shadow » devrait par son ouverture musicale, le faire sortir de l’americana pure et dure.