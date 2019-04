Du haut de ses 17 ans, la jeune californienne explose les codes de la pop, et propose avec « When We Fall All Asleep, Where Do We Go ? » un premier album délicieusement macabre et vénéneux, tour à tour ironique ou tragique, un genre de pop gothique du plus bel effet.

L'auteure-compositrice-interprète, Billie Eilish © MTACAMPAIGN BILLIESELECT

Nous suivons les aventures musicales de Billie Eilish depuis un peu plus de 3 ans. C’est en effet en 2016 qu’est paru son premier single « Ocean Eyes ».

Succés immédiat pour ce titre mélancolique et planant, écrit pour elle par son frère Finneas O’Connel, qui est devenu depuis son producteur. Il contribue d’ailleurs régulièrement à l’écriture et la composition de morceaux pour sa sœur.

Suivra en 2017 le EP « Don’t Smile At Me » qui va également cartonner et confirmer la petite Billie comme étant l’étoile montante de la pop made in USA.

Mais avec elle rien de candide, de mièvre ou de sucré. Billie Eilish cultive une pop sombre et trash. Un univers qu’elle développe à travers son look très marqué. Elle vient d’ailleurs de signer une ligne de vêtements avec l’artiste plasticien japonais Takashi Murakami.

Un univers qu'elle décline aussi à travers ses clips, à l’esthétique soignée et souvent lugubre... Certains sont dignes des meilleurs films d’horreur.

Mais bien sûr et par-dessus tout, c’est avec sa musique que Billie Eilish affirme sa personnalité et impose son style : une pop moderne, aux sonorités hip hop et électro, avec de légers reflets jazz et folk, une voix nonchalante mais très assurée, des textes souvent tristes et noirs, d’une extrême sensibilité, le tout souligné par une production épurée et ultra précise…

Alors autant dire que le premier album de la demoiselle était attendu avec la plus grande impatience. C'est chose faite depuis le 29 mars dernier.

Il a pour titre « When We Fall All Asleep, Where Do We Go ? » et nous propose en 14 titres de plonger encore plus profond dans l’océan musical, magnifique et tourmenté, que Billie Eilish a dessiné pour nous.

De ritournelle acide en fragile ballade, de rythmique déglinguée en refrain addictif, avec ce premier album, Billie Eilish confirme si besoin était, qu’elle est une artiste de grand talent, singulière et unique, et qu’on n’a pas fini d’entendre parler d’elle.

L’album pulvérise d’ailleurs déjà tous les records : de streams, de vues, de ventes et il est n°1 à peu près partout dans le monde…

Le premier album de Billie Eilish « When We Fall All Asleep, Where Do We Go ? » est sorti chez Interscope.