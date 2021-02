Après bien des rebondissements, « Not your Muse » le premier album de Celeste est désormais disponible (Caroline).

La chanteuse et auteure-compositrice Celeste, avec son prix, aux BRIT Awards à l'O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Mike Marsland / WireImage

Initialement prévue pour le courant, puis la fin 2020, la sortie de cet album, le premier de Celeste, était finalement reportée au 26 février 2021. Mais c’était sans compter avec les plateformes de streaming, où l’album de Celeste est finalement dévoilé le 29 janvier dernier, prenant ainsi tout le monde de court !

Nous suivons de près la carrière de Celeste depuis maintenant plus de 3 ans. Depuis son EP « Lately » sorti en 2018 et qui avait tapé fort dans l’oreille de l’ami Djubaka.

C’est alors que nous avions fait la connaissance d’Epiphany Celeste Waite. Américaine d’origine mais anglaise d’adoption, cette jeune auteure compositrice et interprète, a su très vite conquérir le cœur des britanniques, éveillant l’écho d’une certaine Amy Winehouse, à laquelle on n’a cessé de la comparer. Mais la réduire à cette seule comparaison serait une erreur.

Car Celeste, de titre en titre, s’est évertuée à tracer sa propre voie, simplement, avec un talent et une force exemplaires. Son univers musical est soul, of course, avec des nuances de jazz aussi. Naturally.

Une musique intemporelle et pourtant très ancrée dans le présent. Et puis bien sûr, Celeste c’est aussi une voix, cette voix !

« Stop This Flame » c’est LE hit de Celeste : sans doute pas ce qu’elle a fait de plus subtil, mais redoutablement efficace et taillé pour la radio, ce titre que je vous présentais ici même le 5 mars 2020, était censé annoncer la sortie imminente de son premier album, déjà attendu de pied ferme.

Celeste est alors considérée en Angleterre comme la révélation musicale de l’année 2020. Elle y a même obtenu 2 prestigieuses récompenses : Le Brit Award de l’artiste montante, et le prix BBC Sound of 2020. Une année qui devait se conclure en beauté avec la sortie de son premier album…

Oui, mais tout ne s’est pas passé comme prévu… Mars 2020 quoi…

Depuis il y a eu : une crise sanitaire, un confinement-déconfinement-reconfinement, un brexit, et pour couronner le tout : Celeste a choppé le Covid…

Not your muse » est cette force que je suis allée puiser quand je me sentais impuissante…En réalisant cet album, j’ai cherché à me dépasser, je me suis senti pousser des ailes, les yeux grands ouverts et me suis accomplie. Je suis fière du chemin parcouru avec ce premier album et je ne peux qu’éprouver de la gratitude et de l’émotion à l’idée d’être là aujourd’hui, après l’année que nous avons connue. J’espère que vous l’apprécierez. »

C’est de ces quelques mots que Celeste présente son premier album « Not Your Muse »

Dernier rebondissement : après plusieurs reports, l’album était finalement annoncé pour le 26 février 2021. Sauf que, en fait, il est disponible depuis le 29 janvier… sur les plateformes de streaming.

Alors ne vous en privez pas ! « Not Your Muse » compte 12 titres dont ce « Love Is Back » qui vient d’intégrer la playlist de France Inter et sur lequel plane l’ombre bienveillante de la grande Amy…

Vous voyez, on y revient !

Le premier album de Celeste « Not your Muse » est également disponible dans une version DeLuxe qui compte pas moins de 22 titres. Les fans apprécieront.