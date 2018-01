Avec sa chevelure d’argent, ses yeux d’azur et sa voix d’ange, la jeune californienne Billie Eilish s’apprête à séduire le monde…

Billie Eilish en novembre 2017 © AFP / Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De son vrai nom, Billie Eilish Pirate O’Connell, Billie Eilish nous vient de Los Angeles où elle est née en 2001 dans une famille d’artistes.

A l’âge de 8 ans, elle intègre le Los Angeles Children’s Chorus, une chorale d’enfants à la réputation d’excellence. Scolarisée à domicile, elle commence à écrire ses premières chansons alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Mais c’est un peu plus tard, en 2015, que sa vocation va vraiment naître lorsque son frère aîné Finneas, lui fait écouter un morceau qu’il a écrit pour elle.

Ce morceau c’est « Ocean Eyes » qui à ce jour totalise plus de 50 millions d’écoutes sur Spotify et plus de 5 millions de vues sur Youtube.

Finneas (le grand frère) devient producteur de sa cadette et ne fait pas les choses à moitié : la jeune chanteuse signe en effet très vite avec le label Interscope (Eminem, Kendrick Lamar ou Lana Del Rey) et publie sans plus attendre son premier EP « Don’t Smile At Me » qui sort en août 2017.

Le succès est immédiat !

Musicalement, Billie Eilish évolue dans un univers pop, souvent mélancolique, parfois trash, rarement sucré… Mélodies imparables, production impeccable où se mêlent sonorités électroniques et sons plus acoustiques : Billie Eilish est une véritable machine à tubes ! Et les médias américains et anglais font déjà d’elle « The next big thing ».

Ce qui ne gâte rien, c’est que Billie Eilish est non seulement très jolie, mais aussi très stylée. Et en plus elle danse super bien ! Avec elle, on est très loin du cliché de l’ado mal dans sa peau et un peu feignasse…

Billie Eilish sortira son premier album courant 2018, elle sera en concert à Paris au Petit Bain le 16 février prochain. Alors, vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas prévenu : vous n’avez pas fini d’entendre parler de Billie Eilish.