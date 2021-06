Dans la playlist de France inter, le duo, les frères, Sparks qui revient dans la lumière et de quelle manière ! Ils signent la bande-son du nouveau film "Annette", de Léos Carax, présenté à Cannes cette année.

Sparks, groupe pop-rock fondé par Ron et Russell Mael à à Londres en 2008. © Getty / Andy Willsher/Redferns

Je vais vous le raconter mais écoutez on se croirait sur la scène d’un opéra :

Mais oui ça commence : les acteurs sont en place, les musiciens aussi et l'excitation est à son comble : les Sparks sont de retour Ladies and Gentlemen !

Avant de vous parler de ce morceau « So May We Start » qui vient d'entrer dans la playlist inter et du film Annette, arrêtons-nous sur les Sparks ce duo au destin musical exceptionnel.

Ron et Russell Mael, les Sparks, sont deux frères nés en Californie (à la fin de la Seconde Guerre Mondiale) qui ont imposé depuis leur premier album en 1971 un rock aussi loufoque que puissant, une sorte de Queen avant la lettre, en plus drôle et plus pervers, mêlant à la fois comédie musicale, glam rock, disco et opérette.

Un style et un panache concentré déjà dans leur premier tube : « This Town Ain't Big Enough for the both of us », entre frères chanter ça franchement : « L'un de nous deux est de trop dans cette ville ».

Les Sparks dans l'un de leur premier hit en 1974… Lequel des deux chante ?

C'est Russell, le petit frère (celui qui a les cheveux longs) qui chante, et cette voix suraiguë proche de l’art lyrique est sans doute l'une des plus singulière du rock. Ce n'est sans doute pas un hasard si celui qui a repéré et lancé les Sparks à leur début n'est autre qu'Albert Grossman, ancien manager de Bob Dylan et Janis Joplin entre autres, qui s'y connaissait en voix atypique.

Sur cinquante années et 25 albums la carrière des Sparks sera faite de sommets et de disques moins passionnants, mais toujours avec une recherche de différence, un humour très singulier qui les verra s'associer aussi bien à Franz Ferdinand que Giorgio Moroder.

Parmi ces collaborations fructueuses, comment oublier celle d’un autre duo avec lequel l’adhésion sera totale, faite de folie et l’élégance : en chantant sous la douche comme le disait le titre…

Les Rita Mitsouko et Sparks Singing in the Shower idéal au réveil. Ça fait des souvenirs qui remontent : 1988. Et cette épopée des Sparks a elle aussi son film ?

Oui un documentaire sur le groupe The Sparks Brothers d’Edgar Right sortira au cinéma le 28 juillet, (avec dans une forme très originale un film plein d’animation, d’archives de marionnettes, on y verra bien sûr Ron et Russel Mael, des musiciens aussi différent que Beck ou Flea des Hot Chili Peppers, l'acteur Jason Schwartzman, Alex Krapranos le chanteur des Franz Ferdinand avec qui ils ont croisé le fer, Steve Jones des Clash… Bref deux heures pour raconter une épopée délirante : The Sparks Brothers.

Mais d’ici là on ira voir Annette, le nouveau film de Léos Carax, qui sortira le 6 juillet et pour lequel les Sparks ont réalisé toute la bande-son. Si vous avez vu les autres films de Leos Carax vous savez à quel point il est mélomane (pensez à Mauvais sang comment écouter encore Modern Love de David Bowie sans penser aux images de Denis Lavant et Juliette Binoche).

De ce qu’on sait pour l’heure, Annette sera très musical puisque l’un des rôles principaux interprété par Marion Cotillard (déjà rompue à la chanson depuis son rôle d'Edith Piaf dans La Môme et que l'on a vu sur scène aussi chanter ou jouer de la basse avec Yodelice) est celui d’une chanteuse, une cantatrice qui va avoir une enfant : Annette, au destin exceptionnel.

Cannes, les Sparks, nous voilà : So May We Start !