Pop, décalé, ironique et accrocheur, le troisième album du groupe japonais Chai, intitulé "Wink" sortira le 21 mai prochain.

Le groupe de pop japonaise Tchai en concert le 9 mai 2019 à Brighton, en Angleterre. © Getty / Lorne Thomson / Redferns

Tchai est un un groupe de pop japonaise, originaire de la région de Nagoya, composé de deux sœurs jumelles, Kana (guitare) et Mana (chant & claviers), accompagnées par Yuna (batterie) et Yuuki (basse).

Elles font de la musique ensemble depuis 2013. Après une série de singles et de EPs publiés à partir de 2013, elles ont sorti deux albums, « Pink » (2017) et « Punk » (2019), avant de collaborer avec Gorillaz sur un des titres du dernier album du groupe.

« Wink », leur troisième album annoncé pour le 21 mai, est un disque marqué par l’influence du R&B alternatif du groupe The Internet et le rap singulier du collectif Brockhampton.

Le groupe, détourne et déconstruit la culture pop japonaise avec sa musique, ses visuels, ses clips, son esthétique. Les quatre musiciennes de Chai ont grandi avec le son, omniprésent, de la J-Pop (pop japonaise) et les principes de beauté, de mignonnerie et d’innocence imposés par la notion de Kawaï. Elles déconstruisent, s’amusent et jouent avec ces codes et ces injonctions qu’elles dénoncent avec humour. On entend dans leur musique l’influence de la musique occidentale qu’elles ont découverte au lycée, avec des groupes comme Tom Tom Club, les Beastie Boys, Devo, Justice ou les productions des Neptunes.

Leur pop est atypique, drôle et efficace. Leur façon de multiplier et de mélanger de nombreuses influences et références renvoie à l’approche des groupes The Avalanches et Superorganism. Le titre sur lequel elles ont convié Ric Wilson, rappeur / producteur de Chicago, est à l’image de cet éclectisme, quelque entre pop, R&B, rap et musique électronique.