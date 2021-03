Le duo britannique Sad Night Dynamite vient de publier chez Parlophone une première mixtape éponyme aussi réjouissante qu’addictive.

Sad Night Dynamite - Smoke Hole © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Sad Night Dynamite

Sad Night Dynamite est composé d’Archie et Josh, deux amis d’enfance originaires de Glastonbury. Agés d’une vingtaine d’année, les deux garçons sont portés par une « hype » qui n’a cessé de grandir au fil des titres et des vidéos publiés ces derniers mois, affirmant un univers artistique qui foisonne de références musicales et de trouvailles sonores, pour un résultat parfaitement réussi et maitrisé.

« Icy Violence » le premier single de Sad Night Dynamite sorti en juillet 2020 donnait déjà bien le ton de l’univers qu’élaborent les deux garçons : une savante mixture de styles musicaux mélangeant G-Funk, hip hop et pop, le tout baignant dans une culture punk, et puisant son inspiration aussi bien chez Gorillaz, les Clash, Pink Floyd, The Avalanches ou Kendrick Lamar.

Nous aimons les artistes qui construisent quelque chose de plus grand qu’eux, des chansons à explorer et à vivre.

Et c’est un peu ça Sad Night Dynamite : un duo d’explorateurs sonores dont l’imagination serait sans limites.

Avec cette première mixtape, Sad Night Dynamite déploie en 9 titres un environnement musical très urbain, y ajoutant quelques touches psychédéliques, et s’il est impossible de ne pas penser à Gorillaz, c’est tout à fait volontaire !

Le groupe reconnaît en effet volontiers s’être inspiré de Damon Albarn, pour trouver comment poser leurs voix sur des beats hip-hop. Gorillaz qui les a d’ailleurs immédiatement adoubés…

Et de titre en titre, on perçoit chez les deux garçons de Sad Night Dynamite une certaine mélancolie…

La recherche d’une fuite, d’un exutoire à la base des inspirations de ce premier album, en sont devenus l’essence même. D’où cette mélancolie, présente aussi dans le dernier single dévoilé tout récemment par le duo. Intitulé « Smoke Hole » le titre évolue sur une instru hip hop, pour arriver au refrain, super addictif, et carrément pop.

Ce morceau, c’est comme se perdre dans ses propres pensées. Nous voulions donner l’impression de s’enfoncer dans un cerveau – plus on avance dans la chanson, plus on tombe. C’est en quelque sorte pour ça que la chanson devient de plus en plus bizarre.

Et pour compléter un univers déjà fort singulier, Sad Night Dynamite illumine ses productions de vidéos très marquantes, étranges et hypnotiques. Pour « Smoke Hole » le clip a été réalisé en stop motion, et animé entièrement à la main.

« Smoke Hole » de Sad Night Dynamite est à retrouver sur leur première mixtape, disponible chez Parlophone