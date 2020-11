La multi-instrumentiste, violoncelliste et chanteuse Leyla McCalla réédite son premier album de 2014, « Vari- Colored Songs », sur Smithsonian Folkways Recordings.

La Multi-instrumentiste, violoncelliste et chanteuse Leyla McCalla en concert au Festival de musique Jazz in Marciac. © Maxppp / PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MICHEL VIALA

Ce disque est une collection d’arrangements musicaux de poèmes de Langston Hughes, à côté de compositions originales et de chansons folkloriques haïtiennes traditionnelles.

Toutes ces chansons sont des manifestes de ma vie en tant que femme noire, haïtienne-américaine et fille d’immigrants haïtiens, et un hommage à l’humanité et à l’esprit créatif de Langston Hughes

Adapter les textes de Langston Hughes n’est pas un hasard. Jeune poète à New York au début du XXe siècle, il écrit régulièrement quand il fréquente les clubs, s'imprégnant des sons du blues et du jazz, laissant les rythmes et leur jargon imprégner son écriture menant à la fondation du jazz poetry.

Il est également influent au sein de la Harlem Renaissance, ce mouvement de renouveau de la culture afro-américaine de l'Entre-deux-guerres, et, des années plus tard, il collabore avec Charles Mingus. Leyla McCalla a partagé le puissant « Song for a Dark Girl », basé sur des mots écrits par Hughes en 1927.

Le poème décrit la tragédie d'un lynchage. De ce morceau, Leyla McCalla dit :