Une semaine avant la sortie de son album, découvrez la voix envoûtante de Vagabon, et son parcours hors normes.

Vagabon, multi-instrumentiste, auteur-compositeur-interprète et productrice en concert le 11 mai 2019 à Arcosanti, en Arizona. © Getty / Tim Mosenfelder

Vagabon une vraie découverte !

Laetitia Tamko pour l’état-civil, elle a 26 ans, est née au Cameroun, est venue vivre avec ses parents aux Etats-Unis quand elle avait 13 ans et y a découvert le Prince de Bel Air, Whitney Houston et un goût pour la musique.

Si ses parents ne l'ont pas découragée de chanter ou de composer, ils ont toujours insisté pour qu'elle ait une autre voie possible, elle a été ingénieure informatique pendant un temps, mais on se réjouit qu'elle ai gardé le plan A : celui de la musique.

Elle se fait remarquer (très discrètement quand même) en 2017 avec "Infinite Worlds", un premier album joué à la guitare, plutôt indie rock.

Mais ce qui fait aussi sa marque, ce sont ses lectures.

La musique de Vagabon est pleine de littérature ou de réflexions nées de ses lectures : "Infinite Worlds" s'inspirait d'un poème d'un certain Dana Ward : "The Crisis of Infinite Worlds", dont la lecture l'avait amenée à se questionner en permanence.

Beaucoup de ses chansons doivent à la lecture de Nayyirah Waheed, une jeune poétesse qui publie ses textes sur Instagram (micro, poèmes en image qui sont tout de même suivis par plus de 700 000 personnes)

Pour en revenir aux lettres :

Son nom Vagabon s’écrit sans le D final, un nom très musical : il renvoie à ce qu’on appelle le wanderer, le hobo aux Etats-Unis, figure chère à Bob Dylan, reliée aussi mythe du voyageur, du "Wanderer" en Allemagne, celui de Schubert…

Sans la comparer à tout cela, Vagabon parle de confiance en soi, du fait de se sentir tout petit, d’aimer et d’en souffrir parfois. Elle le dit d’une voix douce et entêtée pourtant.

Elle a le goût de l’effort dans la durée, elle s'entraîne paraît-il pour le semi-marathon, 21 kilomètres quand même !

Ecoutez Vagabon et votre journée en sera éclairée… Vagabondez alors !

Sortie de l'album "Vagabon" (Nonesuch) : 18 octobre. Elle sera en concert le 24 octobre au Hasard Ludique à Paris