« Charcoal Baby » est le premier titre extrait du nouvel album de Blood Orange, un joli concentré de pop synthétique et funky, porté par un riff de guitare entêtant et la voix mélancolique et sensuelle de Devonte Hynes.

Blood Orange c’est le projet et le pseudonyme de Devonte Hynes, un musicien, chanteur, producteur britannique de 32 ans. Il a commencé sa carrière au sein du groupe Test Icicles qu’il a rejoint en 2004, avant de se lancer en solo sous le nom de Lightspeed Champion.

https://www\.youtube\.com/watch?v=ZaHJJgoR0\-s

En 2011, Devonte Hynes se réinvente sous le pseudonyme Blood Orange, projet avec lequel il a déjà sorti trois albums. Parallèlement à Blood Orange, Devonte Hynes est également connu en tant que producteur. Il a notamment travaillé avec des chanteuses britanniques telles que Florence & The Machine ou FKA Twigs. Mais c’est surtout son travail avec Solange (Knowles), la sœur de Beyonce, qui a beaucoup fait parler de lui. Il a en effet accompagné le « virage » artistique de Solange, lorsqu’elle a redéfini avec lui son univers musical et artistique, pour aller vers quelque chose de plus pointu, une évolution largement acclamée par la critique.

https://www\.youtube\.com/watch?v=Hy9W\_mrY\_Vk

Deux ans après la sortie de « Freetown Sound », Blood Orange vient de sortir son quatrième album, « Negro Swan », un disque très personnel qui parle de dépression, d’angoisses, d’anxiétés, et aborde largement des questions liées à l’identité, la couleur de peau et la sexualité.

https://www\.youtube\.com/watch?v=mVH\_wxk9ZtE

D’un point de vue musical, l’album navigue entre une pop légèrement déviante, un R&B atypique qui lorgne parfois du côté de la fin des années 80 ou le début des années 90, et des sonorités électroniques. Parmi les invités de Blood Orange sur ce « Negro Swan », on peut noter la présence du rappeur new-Yorkais A$AP Rocky, et du brillant Steve Lacy, figure du groupe The Internet.

https://www\.youtube\.com/watch?v=hIlauccaH88

Blood Orange sera en concert à Paris le 2 novembre prochain dans le cadre du Pitchfork Festival.