Les Meridian Brothers : une nouveauté, un rien en marge dans la playlist de France Inter. À découvrir !

Meridian Brothers - "Cumbia Siglo XXI" - Label : Bongo Joe. © Mariana Reye

Meridian Brothers est un groupe Colombien, venu de Bogota, en activité depuis presque 15 ans et il n’a de fratrie que le nom (et l’esprit) puisqu’il est dirigé par une seule et même personne, Eblis Álvarez.

Une tête pensante qui s’avère très vive, critique, dans ce disque : Eblis Álvarez se pose beaucoup de questions, il parle de ses chansons qui seraient à la fois des prières et des amulettes, on devine un esprit en lutte avec lui-même, notamment dans ce morceau « Cumbia de la Soledad » :

Solitude sur terre, et me voici devenu une bande criminelle (un gang) Solitude avec mon ami, qui s'unit à mon ennemi.

Les contraires se rencontrent, les univers et les temporalités se croisent, ainsi on entend un air rendu célèbre par Dusty Springfield, saurez-vous le reconnaître ?

El Pichamàn, ce ne serait pas le Preacher man, celui qu’on entendait dans Pulp Fiction ?

Eblis Álvarez et son groupe abolissent un peu les lois du temps et de l’espace quand on écoute leur musique. Une Cumbia qui serait celle du XXIème siècle si l’on en croit le titre de l’album : « Cumbia Siglo XXI ».

Le compositeur dit avoir voulu reprendre le travail entamé dans les années 70-80 par d’autres groupes Colombiens qui avaient à l’époque injecté dans cette musique folklorique, des guitares, des claviers synthétiques et parfois même des boîtes à rythmes. Il veut pousser encore plus loin l’évolution de la Cumbia.

Quelle définition pourrait-on donner de la Cumbia ?

Un genre de musique né il y a plus de deux siècles, qui serait le fruit du mélange d’origines africaines, indigènes et européennes, c’est une musique de bal, aujourd’hui très populaire sous tout le continent américain, particulièrement en Colombie. On y retrouve toujours des tambours, et notamment le « Llamador » celui qui martèle mais qui appelle surtout, qui marque le pattern spécifique de la Cumbia.

« Los golpeadores de la Cumbia » « Les frappeurs de la Cumbia », c’est le morceau d’ouverture de ce disque génial et fou.

