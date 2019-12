« Tempéraments », au pluriel, c’est le titre du 2ème album de Malik Djoudi, un album sensuel et magnétique sorti en mars (Cinq7), qui confirmait tout le bien qu’on pensait déjà du garçon, et l’installait durablement dans la playlist de France Inter.

L'artiste Malik Djoudi lors d'Immortel Show à la mémoire d'Alain Bashung au Grand Rex le 2 octobre 2019 à Paris © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Malik Djoudi nous avait accroché l’oreille avec « Un », son premier album sorti en 2017. Un album électro pop, tout en émotion, entre fragilité et détermination, et où se détachait cette voix si particulière qui est la sienne…

L’album était porté alors par le titre « Sous garantie ».

https://www.youtube.com/watch?v=2-gpew77pM0

Ce premier album en disait déjà beaucoup sur la personnalité singulière et attachante du jeune homme. Autant dire que c’est avec grand espoir que nous attendions la suite. Et nous n’avons pas été déçus.

« Tempéraments » le deuxième album de Malik Djoudi est comme une délicieuse plongée nocturne et sensuelle. En douze chansons - à fort caractère autobiographique - la voix magnétique et androgyne de Malik Djoudi nous emporte dans un univers pop, chic et synthétique.

« Tempéraments » est un album élégant comme on les aime, rien d'étonnant donc à ce que que le parrain de la french pop, Etienne Daho, reconnaisse en Malik Djoudi l'un de ses pairs… Entre les deux hommes une belle amitié artistique est née et a donné naissance à un duo particulièrement entêtant.

Ce second album de Malik Djoudi est particulièrement abouti et réussi de bout en bout.

Bien que très minimaliste, rien n’y est laissé au hasard : les compositions, les textes, les respirations, les progressions, jusqu’aux silences… Tout a été pensé et peaufiné avec soin, dans les moindres détails : un travail d’esthète, sans emphase ni prétention.

Au gré des 12 titres qui composent son album, Malik Djoudi se livre avec pudeur, et dévoile en toute intimité, ses doutes, ses fantasmes et ses obsessions.

Malik Djoudi, il faut aussi le voir sur scène où son magnétisme devient carrément électrique ! Toutes les dates de sa tournée sont à retrouver ici.