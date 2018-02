Originaire d’Afrique du Sud, Nakhane Touré, artiste aux multiples facettes, est un insatiable touche-à-tout qui n’est pas seulement chanteur mais aussi acteur, poète et écrivain.

Nakhane en concert à L'Air Libre à Saint-Jacques-de-La-Lande en répétition avant les Transmusicales de Rennes en 2017 © Maxppp / Joël Le Gall

Lorsqu’on s’étonne de son hyperactivité artistique, Nakhane répond infailliblement : « J’ai la dalle ! ».

Nakhane sort son premier album en 2013, « Brave Confusion », un disque qui n’a jamais été distribué en Europe, excepté le titre « In The Dark Room » à travers un clip qui commence déjà à faire parler de lui à l’époque grâce à cette voix au timbre si particulier.

Ce clip laissait déjà entrevoir un vrai talent d’acteur qui sera confirmé par la suite dans le film « Les initiés » de John Trengove, sorti en avril 2017 et dans lequel il tient le premier rôle. Ce film représentera l’Afrique du Sud aux Oscars, le 4 mars prochain, à Hollywood !

« You Will Not Die », le deuxième album de Nakhane qui paraîtra le 16 mars prochain, attise déjà la curiosité si l’on considère l’engouement qu’a suscité, il y a quelques mois, le premier extrait révélé « Clairvoyant ».

Le clip du titre est un véritable bijou esthétique : des amours masculines exaltées qui évoluent sous des néons bleutés et qui mettent en scène des corps s’enlaçant au rythme de sa très belle voix.