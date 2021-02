Ce n’est pas "Déjà debout" mais "Debout" tout court, et vous verrez que ce titre est parfait pour éveiller à tout point de vue. "Debout" est entourée d’autres chansons d’exception dans une compilation concoctée par par La Souterraine, compilation intitulée ALLOPOP 2.

Le chanteur et batteur Barbagallo avec le titre "Debout" extrait de la compilation ALLOPOP 2 (La Souterraine). © Getty / Adela Loconte/WireImage

Comme Éternelle par le groupe Mostla :



Être aimée pour soi-même :

Pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent »

La jeune Sabine Happart habituée à chanter les vers de Ronsard et qui reprend ici une chanson de Brigitte Fontaine : Éternelle.

Si l’on y pense c’est aussi vrai pour une chanson : on l’aime d’abord pour ses mots plus que pour tout ce qui l’habille. C’est le premier morceau de cette compilation étonnante réunie par La Souterraine, compilation nommée ALLOPOP.

Vous vous dites pourquoi ce titre ALLOPOP ? Comme le téléphone sans doute devenu le moyen privilégié de la jeunesse pour écouter de la musique ou pour en faire. Pas exactement : « Le préfixe allo vient du grec ancien ἄλλος, "allos" (autre), et « indique une nature ou un état différent, autre ».

Il y a le mainstream, et il y a l'allopop, l'autre pop francophone qu'on révèle dans notre travail » je cite ici la note d’intention de La Souterraine.

Faire connaître donc d’autres talents, c’est la mission de La Souterraine et quoi de mieux que d’organiser un concours pour dénicher les jeunes talents ? Alors non plus un radio-crochet comme autrefois mais un concours de freestyle organisé sur Instagram.

Résultat : la Souterraine a reçu des dizaines et des dizaines de chansons autoproduites. Dont celle-ci de Nobofoto, jeune duo venu de Clermont-Ferrand. D’autres viennent de Caen, d’Orléans, de Chaville, Belleneuve ou Paris. Les genres et les styles se croisent, s’hybrident, il y a aussi bien du rap dans la façon de chanter que des sonorités électroniques ou de la guitare sèche. Du vécu, du fantasmé et quelques reprises parfois en écho à la chanson française dans ce qu’elle a de meilleur :

Et quel que soit l’habillage, les mots vous touchent toujours autant, avec ou sans auto-tune. C’est un couple d’Orléans « Couple Sympathique » (c’est leur nom) qui reprend ici Anne Sylvestre.

ALLOPOP donc (dont c’est ici le deuxième volet) c’est l’occasion d’écouter des chansons nouvelles, d’autres voix, et parfois des échos d’autrefois.

Des productions très simples ou des réalisations plus ambitieuses comme Debout de Barbagallo. Une chanson née d’aller retour entre l’Australie et Albi.

Le batteur de Tame Impala (Julien Barbagallo) demande à Kevin Parker de mixer ce « Debout », sorte de disco anarchiste qui parle de manifestation, de vitrines cassées de carcasse de bagnoles et fait rimer « déboulonner les idoles » avec « danser sur la Ravachole ». Nuit et jour « Debout » Barbagallo :

Pour écouter gratuitement cette compilation ALLOPOP 2 de La Souterraine, cliquez ici