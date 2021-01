La sortie de « Good News » à la fin du mois de novembre dernier, le premier album officiel de Megan Thee Stallion, a définitivement confirmé qu’elle a été une des artistes les plus influentes de l’année 2020 aux Etats-Unis.

La rappeuse Megan Thee Stallion aux American Music Awards le 24 novembre 2019 à Los Angeles, Californie. © Getty / Jeff Kravitz / FilmMagic pour dcp

Cet album, très attendu, a été unanimement salué par la critique et applaudi par les connaisseurs de rap mais également par le grand public. Un accueil largement mérité.

Agée de 25 ans, Texane, originaire de Houston, Megan Jovon Ruth Pete est beaucoup plus connue sous le nom de Megan The Stallion. En quelques mois, elle a connu un succès fulgurant, et elle est passée du statut d’espoir du rap américain à celui de méga-star, incontournable. Elle est désormais une des artistes les plus populaires aux côtés de Beyonce, Cardi B ou Taylor Swift.

« Shots fired », le titre d’ouverture de cet album est sans doute l’un des plus percutants. Elle y raconte comment elle s’est fait tirer dessus à l’arme à feu il y a quelques mois et y règle ses compte avec son agresseur.

Megan Thee Stallion a littéralement « écrasé » l’année 2020, elle a mis tout le monde d’accord avec ce premier album accrocheur, réjouissant, drôle, sexy, dansant et globalement assez optimiste. Avant la publication de ce disque, elle avait produit avec Cardi B « Wap », un des plus gros singles de 2020 qui a été streamé plus de 90 millions de fois en moins d’une semaine au moment de sa sortie.

Le rap de Megan Thee Stallion est technique, précis, tranchant, ce qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs et des connaisseurs. Mais elle est versatile et sait très bien ajouter par moment des mélodies et de la décontraction dans son rap. Ses textes débordent de « punchlines », de formules, d’expressions et de tournures de phrase ultra-efficaces. Elle est à la fois drôle, mordante, spirituelle, provocatrice, et aussi très explicite dans ses propos et son attitude.

Elle a une personnalité incroyable, beaucoup d’assurance, de charisme et de confiance en elle. Elle s’est imposée très rapidement dans le milieu du rap américain, très masculin, parfois machiste, en tant que femme, noire, libre. Tout ça fait de Megan Thee Stallion une des plus grosses stars de la musique populaire américaine, mais aussi une des cibles privilégiées de la droite conservatrice et radicale américaine.

Pour la publication de ce premier album, elle a invité une des artistes les plus puissantes de la musique, Beyonce, pour une redoutable version revisitée du tubesque « Savage ».