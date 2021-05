Au détour de la quarantaine Matt Low sort son premier album solo, "La ruée vers l’or".

Matt Low - "Vert Pomme" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Matt Low

Issu de la bouillonnante scène de Clermont-Ferrand, voilà bien des années que Matt Low fait de la musique, parfois en toute discrétion.

Ce premier opus entre pop et folk dévoile un personnage à multiple facettes. Sa voix grave, parfois rocailleuse nous prend par la main et on la suit le long des chemins.

Ce disque est dédié à un ami disparu, et il célèbre en même temps la naissance d’un enfant. C’est donc en équilibre que l’on écoute ces chansons.

Le texte de « Vert pomme » est signé Jean-Louis Murat, une rencontre qui date de l’enregistrement de son album « Babel » en 2014, à cette époque le Delano Ochestra accompagnait le chanteur auvergnat. Maintenant en roue libre, Matt low entame avec tranquillité un nouveau départ.