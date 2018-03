Native de la banlieue marseillaise (à Septèmes, la même ville que Zinédine Zidane !) Clara Luciani publiera son premier album « Sainte Victoire » le 6 avril prochain.

Clara Luciani au Fnac live festival en juillet 2017 © Getty / David Wolff - Patrick

Révélée grâce au tremplin Inrock Lab en 2016, Clara Luciani (petite lumière en corse) s’est fait connaître avec un premier EP « Monstre d’amour » et surtout avec le titre : Comme toi .

Mais le parcours musical de Clara Luciani a commencé avec le groupe La Femme sur l'album " Psycho Tropical Berlin " en 2013, dont elle fut une des deux voix féminines, avant de former le duo Hologram (avec Maxime Sokolinski, le frère de Soko) et de collaborer avec le collectif Nouvelle Vague sur l’album « I Could Be Happy ».

Elle a participé à l’album « Cyborg » du rappeur Nekfeu sur le titre « Avant tu riais » et elle a même joué de l’harmonium au cours de la tournée de Raphaël.

En 2016, aux côtés de Françoise Fabian et Clotilde Hesme, elle fait partie des artistes qui sont réunies sur la compilation « Les gens dans l’enveloppe » qui accompagne le livre d’Isabelle Monnin, mis en musique par Alex Beaupain.

Clara Luciani chante des balades nocturnes passionnées et des maladies d’amours poétiques

Auteure-compositrice-interprète, Clara Luciani synthétise dans sa musique ses influences plutôt pop-rock, avec une grâce assez déconcertante.

En prélude à l’album « Sainte Victoire », le titre « La grenade » a été livré en janvier. Une chanson qui se veut résolument féministe.

Clara Luciani sera en concert le 28 avril dans le cadre du Printemps de Bourges.