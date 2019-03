Quarante ans après la sortie de leur premier disque incontournable et iconique, les Specials sont de retour avec un nouvel album intitulé “Encore” et une tournée internationale, dont les dates européennes sont pour la plupart déjà sold out.

The Specials en concert le 7 mai 2009 à Londres. © Getty / Jim Dyson

Le premier album des Specials, sorti en 1979, était une déclaration d’amour au ska, au rock-steady, au reggae, à toutes ces musiques qui débarquent en Angleterre en provenance de Jamaïque au tout début des années soixante.

Aux côtés de Madness, des Selecters, de The Beat, les Specials ont lancé le mouvement Two-Tone, avec lequel ils ont remis en avant le ska et le rock-steady. Ils avaient tous une passion pour les musiques caraïbéennes, et plus particulièrement jamaïcaines, musiques qu’ils interprétaient à leur manière, avec une gouaille et une énergie assez folle.

Le succès de The Specials en Angleterre est rapide, phénoménal. Ils ont, tout comme Madness, des titres placés en têtes des charts. La jeunesse britannique qui assiste à l’essoufflement de la scène punk, est totalement emballée par ce revival du ska, par l’esthétique et l’attitude des groupes qui font vivre ce mouvement.

En France, le succès des Specials (et d’une bonne partie des groupes associés au mouvement Two-Tone) est également remarquable. Il faut dire que si les anglais ont été sensibilisés aux musiques Jamaïcaines, populaires en Angleterre dès le début des années soixante, les jeunes français ne connaissent pas, ou très mal ces musiques. Les premiers albums des Specials et de Madness sont donc pour beaucoup de jeunes français une vraie révélation, une découverte soudaine de ces musiques qui vont rapidement s’imposer dans les fêtes, les soirées et hit-parade des radios.

Les Specials sont donc de retour en ce début d’année 2019 avec un album intitulé « Encore », un disque franchement réussi dans lequel le groupe de Coventry est réduit à un trio : Terry Hall, Lynval Golding et Horace Panter. Si un ou deux morceaux sont un peu en dessous de ce qu’on pouvait attendre d’un tel groupe, l’ensemble de l’album est vraiment à la hauteur, et encore mieux que ça avec des titres tels que « 10 Commandments » et « Vote For Me ».