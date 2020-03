L’ex-leader de Pulp vient en effet d’annoncer la sortie de « Beyond the Pale » le premier album de sa nouvelle formation JARV IS... Et ce projet bien plus qu’un retour, est une véritable réinvention.

Le chanteur, musicien, animateur de radio britannique, Jarvis Cocker en concert pendant le Primavera Sound Festival à Barcelone (Espagne) le 1er juin 2019. © Getty / Xavi Torrent / WireImage

Est-il vraiment nécessaire de rappeler qui est Pulp ? En 7 albums sortis entre 1983 et 2001, le groupe Pulp, originaire de Sheffield, formé autour de son très charismatique chanteur Jarvis Cocker, a marqué d’une manière indélébile la musique anglaise des années 90, au même titre que Blur ou Oasis. Certains de ses titres, hits incontournables, sont carrément devenus des monuments historiques de la britpop.

« Common People » un classique du groupe Pulp sorti en 1995 est à retrouver sur l’album « Different Class » qui est resté classé dans le top des ventes pendant toute une année !

Si le groupe Pulp ne s’est jamais officiellement séparé, son dernier album date tout de même de 2001, et bien que le groupe se soit retrouvé le temps d’un single en 2013 (« After you ») et pour quelques concerts, il n’y avait plus de doute pour personne : la page Pulp était tournée pour de bon.

Depuis 2001, Jarvis Cocker n’est pas resté inactif pour autant, bien au contraire. Il a réalisé des clips, fait quelques apparitions au cinéma… Il anime tous les dimanche après-midi une émission de radio sur la BBC 6, et il a aussi collaboré à l'écriture d'albums pour des artistes comme Nancy Sinatra, Marianne Faithfull, Feist, Gonzales et aussi Charlotte Gainsbourg sur l’album « 5:55 » (2006)

Cet album réalisé par Nigel Godrich, a été écrit et composé par Jarvis Cocker, Neil Hannon, Jean Benoit Dunckel et Nicolas Godin du groupe Air. Cette même année 2006, Jarvis Cocker publie son premier album solo, sobrement intitulé « Jarvis ». Il sera suivi en 2009 de l’album « Further Complications ».

Et puis, il y a 3 ans, à l’invitation de Sigur Ros, Jarvis Cocker renouait avec la scène lors du festival islandais Nordur og Nidur, et présentait son nouveau projet, et sa nouvelle formation : JARV IS...

Réunissant autour de lui cinq musiciens (Serafina Steer, Emma Smith, Andrew McKinney, Jason Buckle et Adam Betts) Jarvis Cocker a pour ambition d’écrire avec JARV IS..., des chansons en collaboration avec le public.

Ainsi durant toute une année, au fil des concerts et des festivals, ces chansons vont exister d’abord sur scène où elles sont enregistrées en live. Puis une fois collectées, elles sont arrangées et post-produites en studio, grâce au minutieux travail de Jason Buckle.

Premier aperçu et résultat de cette expérience en 2019 avec le titre « Must I Evolve ».

Et la semaine dernière JARV IS... publiait un nouveau single intitulé « House Music All Night Long », mais surtout annonçait la sortie de son premier album.

Intitulé « Beyond The Pale » il sera publié le 1er mai sur le label Beggars France, et ce sera aussi le coup d’envoi d’une grande tournée, car c’est bien sur scène, que les 7 titres qui composent l’album vont pouvoir retrouver leurs racines et s'épanouir en toute liberté.

JARV IS… est une expérience sans fin, car la vie même est une expérience sans fin.