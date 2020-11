Le temps d’un single et d’un clip ultra-cool, les deux musiciens signent avec « Rolled Up » un titre qui pourrait servir de bande son idéale pour les esthètes de la glande : s’ennuyer oui, mais avec classe !

Benny Sings - "Rolled Up" feat. Mac DeMarco © Capture d'écran/YouTube/Stones Throw

Benny Sings, bien que peu connu chez nous, est un producteur et songwriter néerlandais, qui officie depuis déjà une vingtaine d’années avec pas moins de six albums au compteur. « City Pop », son dernier en date, est sorti l’an dernier sur l’excellent label californien Stones Throw.

« Not enough » à retrouver sur cet album « City Pop », est un titre pour lequel le soulman californien Mayer Hawthorne apportait sa contribution, et qui est un bel exemple de la pop câline et groovy qu’aime à produire Benny Sings.

Une musique chic, gorgée de soleil. Un délicieux cocktail de soul, de jazz et de rap.

Quant à Mac DeMarco, on le connait bien aussi, puisqu’il nous a fait l’honneur d’intégrer la playlist de France inter avec « All Of Our Yesterdays » extrait de son dernier album « Here Comes The Cowboy » sorti en 2019.

Pour vous le resituer rapidement, Mac DeMarco est un artiste canadien, aujourd’hui installé à Los Angeles. Auteur, compositeur et multi instrumentiste, il compte également six albums à son actif, et se distingue par sa personnalité singulière et attachante.

Totalement désinhibé, il est à la fois mélancolique et facétieux. Et extrêmement talentueux.

Cette année 2020 a forcément été particulière pour les deux artistes. Décousue, confinée, contrariée … Avec son lot d’annulations et de reports… Mais ils n’ont pas été improductifs pour autant.

Tout récemment, Mac DeMarco apparaissait sur le titre « The Curse » figurant sur le dernier album de Yellow Days.

Quand à Benny Sings, il nous a offert une jolie paire de singles : « Music » en février et « Sunny Afternoon » en mai dernier, un titre qui nous accompagné tout l’été dans la playlist de France Inter.

Alors que 9.000 km séparent nos deux artistes et leurs villes respectives, Los Angeles pour Mac Demarco et Amsterdam pour Benny Sings, il n'empêche, et malgré la crise sanitaire, c'est bien dans leurs home-studios respectifs qu’ils ont enregistré « Rolled Up ».

Un titre relax et groovy, qui est illustré par un clip savoureux, soulignant le contraste entre l’élégance feutrée de Benny Sings et l’exubérance fun et ensoleillée de Mac DeMarco. Europe vs Californie.

Voici ce qu’en dit Benny Sings :