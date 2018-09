Il y a quarante ans sortait un des albums culte et pivot de la discographie de Bob Marley : «Kaya».

L’album « Kaya » est paru en 1978, il est le cinquième de la collaboration de Bob Marley avec le label Island, mené par Chris Blackwell.

Ce disque a été longtemps décrié par les fans pour son côté pop, ce qui est vrai quand on le compare à « Exodus », le précédent album du prophète jamaïcain.

https://www\.youtube\.com/watch?v=q8bFkr22\-j4

Pourtant, on y retrouve dix morceaux parmi les vingt enregistrés à Londres entre janvier et avril 1977, pendant les sessions d'Exodus. Le son est là, mais l’intention est différente. Marley décide à ce moment-là de séparer ces séances d’enregistrement en deux projets, bien distincts. Un franchement militant « Exodus », alors que « Kaya » était résolument un disque pop, qui visait un public plus large.

https://www\.youtube\.com/watch?v=yLuHE\-82o40

Mais avec Bob Marley, la politique n’est jamais loin : à cette époque, la Jamaïque est au bord de la guerre civile, une répression militaire s’organise, et Marley vivait principalement en Angleterre suite à une tentative d’assassinat. Il organise avec le « Peace Movement », le « One Love Peace Concert » le 22 avril 1978, lors duquel il parvint à réunir sur scène les opposants politiques Michael Manley et Edward Seaga.

https://www\.youtube\.com/watch?v=s7ieaiff8rY

Cette réédition de « Kaya » comprend deux disques : l’original et une autre version réalisée par un de ses fils Stephen Marley, qui pour l’occasion, a proposé un autre mix de ces chansons, en utilisant des enregistrements alternatifs de son père superposés à de nouveaux arrangements.

https://www\.youtube\.com/watch?v=u0TnmKN5boY