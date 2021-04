Rover annonce la sortie de son troisième album, "Eiskeller", le 7 mai prochain avec une chanson douce et réconfortante intitulée "To This Tree".

Le chanteur Rover annonce la sortie de son troisième album, "Eiskeller", avec une chanson douce et réconfortante intitulée "To This Tree". (Label : Cinq 7). © Claude Gassian

Timothée Reigner, plus connu sous le nom de Rover, est un artiste français, auteur / compositeur / interprète, qui produit depuis le début des années 2010 une musique pop élégante, résolument marquée par le meilleur de la pop et du rock anglophone des années 70.

La première entrée de Rover dans la Playlist de France Inter remonte à presque dix ans, déjà, un peu avant la sortie de son premier album éponyme, avec sa chanson « Aqualast ».

Ce qui est remarquable dans la musique de Rover, au-delà de ses compositions et de son écriture, c’est la magie de sa voix et de son interprétation. Une voix singulière, qui marque et porte beaucoup d’émotions.

Après la sortie de son deuxième album, « Let it glow », publié en 2015, Rover s’apprête à sortir son troisième album le 7 mai prochain. Il a enregistré ce disque, intitulé « Eiskeller », à Bruxelles, ville dans laquelle il habite depuis quelques années déjà.

Il a conçu et réalisé cet album dans les anciennes glacières Saint-Gilles, une immense pièce souterraine qui après avoir alimenté en glace les commerces de bouche, bistrots et autres laboratoires a servi de lieu de stockage et a même abrité une salle de boxe clandestine.

Rover a fait de ce lieu son studio, à l’abri du temps, du bruit et des saisons. Il y a trouvé le calme et la solitude dont il avait besoin pour que sa musique prenne forme. La chanson que nous avons entrée dans notre Playlist s’appelle « To This Tree ». Elle ouvre cet album intitulé « Eiskeller » (cave à glace en allemand) et Rover la présente comme une lettre adressée à un être cher, un message bienveillant qui prône le retour à un arbre refuge.