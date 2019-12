"Je suis Africain" ou la dernière carte d’identité que Rachid Taha nous aura laissé, lui qui n’avait pas voulu demander la nationalité française mais qui se déclarait souvent comme "Algérien à foutre" tendance "Coran alternatif".

Le chanteur Rachid Taha aux Trans Musicales le 7 décembre 2012 à Rennes. © AFP / THOMAS BREGARDIS

Ce n’était pas un album posthume ce disque paru en septembre dernier puisque toutes les musiques étaient terminées du vivant de Rachid Taha. Après deux ans et demi de travail, de création la nuit, chez lui et chez Toma Feterman, le musicien qui a réalisé l’album, le disque était d’ores et déjà réalisé fin juillet 2018. Rachid Taha s’est éteint quelques mois après, en septembre.

Il y a tout ce que j’aime de Rachid Taha dans ce disque, tout ce qu’on attend d’un album : beaucoup de générosité, d’idées, mais en concentré : c’est à la fois rock, plein de western, mais aussi de fanfares, de chaabi, d’instrument curieux comme un kaval (une grosse flûte Serbe) mais le bordel général est au service des mots. On croise aussi bien Kateb Yacine que Marlène Dietrich ou Jimi Hendrix dans ce testament de Rachid Taha « Je suis Africain ».

C’est un disque nocturne, félin avec ses parts secrètes et puis, à l’image de ce morceau « Je suis Africain », c’est aussi un disque flamboyant, solaire.

Et puis, moi qui suis encore attaché aux albums physiques, la pochette est très importante : elle aussi a des airs de carte d’identité mais sublimée. La photo a été prise il y a 19 ans : portrait de face en noir et blanc, les cheveux en bataille, le regard direct, apaisé, l’image est tirée de la série qu'avait fait la photographe Richard Dumas, un autre cliché avait servi de couverture à l'album « Tekitoi ? » (2004)

Lyès Taha, le fils de Rachid Taha a choisi cette photo en demandant à ajouter un bandeau d’une autre couleur sur les yeux, un peu comme dans le cinéma de Sergio Leone pour cadrer le regard en gros plan.

C’est difficile de choisir dans ce disque : il n’y a que 10 titres, et tous se tiennent et se suivent, se complètent extrêmement bien : le rock chaloupé au chaabi de l’ouverture (« Ansit ») l’incantation de « Whadi » avec la chanteuse Flèche Love qu’il avait découverte un soir en se promenant sur You Tube, le punk rock de « Andy Waloo ».

Rachid Taha « Je suis Africain » dans le best-of des disques de 2019, l’album « Je suis africain » est disponible chez Naïve-Believe.