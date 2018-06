Honne annonce la sortie de son deuxième album « Love Me / Love Me Not » le 24 aout chez Atlantic Records.

Andy Clutterbuck de Honne sur scène en mai 2018 à Londres © Getty / Joseph Okpako

Honne est un duo anglais composé de Andy Clutterbuck et James Hatcher. Les deux garçons sont amis depuis longtemps puisque ils se sont connus sur les bancs de l’université. C’est là qu’ils ont constaté leur gout commun pour la musique et qu’ils ont commencé à en faire ensemble.

Honne, est un mot japonais difficile à traduire, mais qui évoque la pureté des sentiments. Un nom qui colle plutôt bien à l’univers musical que le duo dessine depuis maintenant 4 ans. Entre soul charnelle et électro-pop délicatement ciselée, la musique de Honne est une invitation à la danse, à la douceur et à l’amour…

C’est en 2014 que sort leur premier EP « Warm On A Cold Night ». Dans ce titre mélancolique et langoureux à souhait, la soul se coule dans des nappes de synthés, pour un résultat tout à fait unique et très élégant.

Suivront 4 autres EP avec lesquels Honne continue de nous installer dans son univers si chaud et si doux…Jusqu’à la parution en 2016 du 1er album intitulé lui aussi « Warm On A Cold Night », il regroupe la plupart des titres sortis en EP, mais aussi quelques nouveautés, dont le titre phare, en collaboration avec la chanteuse Izu Bizu.

Au début de cette année, alors que l’hiver n’en finissait pas de s’étirer vers un printemps tardif, Honne a eu la bonne idée d’annoncer son retour avec 2 nouveaux titres « Day One » et « Sometimes » prélude à leur nouvel album « Love Me / Love Me Not » dont la sortie est fixée au 24 aout prochain chez Atlantic Records.

Pour le promouvoir, le duo a décidé de sortir 2 singles chaque dernier vendredi du mois. À chaque fois, un single célébrera l’amour, tandis que l’autre parlera d’un amour perdu. Il y a même un symbole qui permet de les distinguer.

A ce jour, ce sont déjà 6 titres qui ont été publiés et qui nous permettent donc de nous faire une idée assez précise de ce que sera ce nouvel album de Honne. « Love Me / Love Me Not » sera disponible le 24 aout, sortie qui sera suivie d’une énorme tournée mondiale.

Honne en concert en France, ce sera à Paris à la Maroquinerie le 16 novembre 2018.