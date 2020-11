Dans la playlist de Matthieu Conquet il y a toujours des nouveautés, et souvent un voyage, qui commence comme ça, sur un coup de baguette et nous fait écouter un groupe de jeunes filles du Bénin : Star Feminine Band.

Le Star Feminine Band et leur premier album. © JB Guillot

Elles sont sept, ont entre 10 et 17 ans, les musiciennes et chanteuses du Star Feminine Band : Marguerite, Julienne, Bénie, Sandrine, Anne, Urrice et Grace viennent du Nord-est du Bénin, dans la région montagneuse de l'Atakora, les pays de montagne forgent souvent des caractères forts vous allez voir que c’est le cas ici.

Vous les entendez ici parler en Bariba, mais elles chantent aussi parfois en langue fon, ou en français, afin d'être comprises partout. Elles veulent, par exemple dans le morceau qui vient Rew be me faire entendre à toutes les femmes qu’elles peuvent réussir leur propre carrière, et réussir en tant que femmes. Le tout en sonnant comme un groupe garage de la campagne, aussi nerveux que puissant.

On connaît beaucoup de chanteuses africaines mais des groupes de musiciennes ?

En effet si les femmes ont toujours eues une place de choix dans la musique, (que ce soit en Afrique ou en Occident) c’est plus souvent en tant que chanteuse, interprète, plutôt que musiciennes ou compositrices.

Evidemment, il y a beaucoup de contre-exemple et en Afrique, des figures comme Angélique Kidjo (Béninoise elle aussi), ou la chanteuse malienne Oumou Sangaré vont beaucoup faire évoluer les consciences avec des messages forts, mais les exemples de groupes entièrement féminins se comptent sur les doigts d'une main citons principalement les Amazones de Guinée formé en 1961 et toujours actif, par ailleurs, les sœurs Comoë en Côte d'Ivoire ou les Lijadu Sisters au Nigeria étaient accompagnées d'hommes. Bref les cas sont trop rares.

En 2016, un musicien béninois, André Balaguemon décide de monter un orchestre féminin dans sa région, à Natitingou, et de les former bénévolement.

Il passe à un appel sur la radio locale, et des enfants, de très jeunes femmes se présentent. Marguerite, Julienne, Bénie, Urrice, Sandrine, Anne et Grace qui sont retenues n'ont quasiment aucune formation ou expérience (visiblement elles n’avaient encore jamais touché une guitare ou une batterie auparavant) et en seulement deux ans elles vont tout apprendre, se perfectionner, tout en continuant leur scolarité. André Balaguemon y tient beaucoup.

Le maire de Natitingou leur prête un local pour répéter. Intervient ensuite un Français, Jeremy Verdier, qui travaille à ce moment-là sur place en mission humanitaire. Ensemble ils vont enregistrer leurs premières chansons, et certaines bandent parviennent au label français Born Bad Records qui décide de produire leur album et de les faire connaître à l’extérieur du pays.

Elles devaient venir jouer en France cet hiver, forcément, hélas il faudra attendre mais l’album est là et il chante que tout est possible : par exemple dans Femme Africaine

Tu peux devenir Président de la république, Tu peux devenir Premier ministre du pays, Lève-toi, il faut faire quelque chose, Femme africaine, sois indépendante, Le pays a besoin de nous, allons à l’école… »

Dans la même tonalité positive, écoutez ce morceau de définition et d’affirmation : « La musique » la musique c’est aussi un travail et c’est notre affaire…

Star Feminine Band avec "Star Feminine Band" - Label : Born Bad Records

