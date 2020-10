Le chanteur Canadien Mustafa vient de publier une nouvelle chanson intitulée « Air Forces » avant la sortie de son premier EP, prévue pour le mois de janvier prochain.

Mustafa, poète, chanteur, auteur-compositeur et cinéaste à la Scotiabank Arena le 20 septembre 2018 à Toronto, Canada. © AFP / Dominik Magdziak / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD

Mustafa est un auteur / chanteur / compositeur canadien âgé de 23 ans et originaire de Toronto. Il est entré dans la Playlist de France Inter au moment de la publication de sa chanson « Stay Alive » juste avant le confinement, chanson qui nous a apporté un peu de douceur et de réconfort pendant cette période compliquée, puis tout au long de l’été.

Mustafa a grandi dans le quartier populaire de Regent Park à Toronto. Entre l’enfance et l’adolescence, il s’est fait connaître sous le nom de Mustafa The Poet en tant qu’artiste de Spoken Word (l’équivalent du Slam dans les pays anglo-saxons).

Très vite, il se fait remarquer, son nom circule, ses talents d’écriture font parler de lui et il est repéré par le « patron » de la musique à Toronto, Drake. Il commence dès lors à travailler avec différents artistes en tant qu’auteur. Et quelques années après, il décide de chanter et d’enregistrer sa propre musique. SA voix et son chant sont simplement remarquables. Sa musique, simple, minimale, est à la croisée des chemins entre Soul, Folk et R&B. Il la qualifie d’Inner City Folk Music.

Ses chansons racontent simplement la vie de son quartier de Regent Park, un immense et très ancien quartier populaire et résidentiel de Toronto. La douceur et le calme qui émanent de sa musique contrastent avec la dureté de ce qu’il peut décrire, son univers et l’esthétique qui s’en dégage.

Son nouveau titre « Air Forces » qui vient d’entrer dans notre Playlist a été brillamment produit par le canadien Frank Dukes et le britannique Jamie XX, architecte sonore du groupe The XX, compositeur et producteur surdoué.

Le résultat est très subtil. Une merveille de chanson qui s’inscrit dans le genre Folk / Soul de Mustafa, mais avec une touche électronique dans les nappes, les textures sonores, et un travail délicat sur les samples, avec des boucles de chants tribaux soudanais qui sonnent comme un hommage un hommage aux origines de Mustafa.

Le premier EP de Mustafa est prévu pour le mois de janvier prochain.