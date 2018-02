Réalisé avec très peu de matériel de studio, mais avec une solide équipe de 13 musiciens, Jack White nous promet du changement...

Jack White en concert à Houston en 2014 © Getty / NurPhoto

Depuis quelques années, Jack White s’est installé du coté de Nashville où vivent les musiciens de ses anciens groupes The Dead Weather et The Raconteurs.

C’est dans la capitale américaine de la country, que Jack White a installé son label et studio « Third Man Records ».

C’est aussi là-bas qu’il a préparé dans le plus grand secret, caché dans un appartement " Boarding House Reach " son nouvel album : Enregistré sur un magnétophone à bandes acheté lorsque j’avais 14 ans, grâce à l’argent de poche obtenu en tondant des pelouses

De cet album solo à paraître le 23 mars, Jack White dit aussi : À priori, il sonne plutôt bizarre... J’ai tenté d’écrire cet album comme Michael Jackson en imaginant les chansons dans ma tête, au lieu de les jouer directement.

Voilà qui nous a rendus très curieux... Affaire à suivre ! Jack White se produira en concert à l’Olympia les 3 et 4 juillet prochains