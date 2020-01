Cinq ans après son précédent album « Our Love », Caribou vient de sortir deux nouveaux titres prometteurs et réjouissants pour annoncer l’arrivée de « Suddenly », son septième album prévu pour la fin du mois de février.

Caribou, musicien et producteur avec son nouvel album : “You And I” - (Merge / City Slang) © Getty / Andrew Benge/Redferns

Caribou est un producteur et musicien canadien né en 1978, qui a commencé sa carrière au tout début des années 2000, sous le nom de Manitoba, avant de changer de pseudonyme et de sortir son premier album en tant que Caribou en 2005.

Dès le début de sa carrière discographique, Daniel Snaith a connu un vrai succès critique et a toujours été considéré comme un producteur talentueux et inventif. Mais c’est avec « Our Love », son précédent album sorti en 2014, que Caribou est passé d’un vrai succès d’estime -plus que largement mérité- à un succès populaire, qui l’a amené sur les scènes des plus grands festivals.

Le premier titre extrait de son prochain album, « Home », révélé il y a quelques semaines, nous rappelle le savoir-faire en matière de sampling/échantillonnage et d'Edit de Caribou sous un autre de ses pseudonymes, Daphni. Si la musique de Daphni se nourrit de nombreux échantillons de Soul, de Funk et de Disco, elle est clairement dédiée au Dancefloors.

« Home » a un format plus pop, enjoué, et s’appuie sur un sample extrait d’un titre de Gloria Barnes sorti en 1971.

« Suddenly », le nouvel album de Caribou, est à l’image des changements soudains, inattendus et des rebondissements qui ont marqué la vie de Daniel Snaith ces dernières années. Tout ce qui peut se passer pour un homme d’une quarantaine d’années, qui vit de sa musique depuis vingt ans et mène aussi désormais pleinement une vie de famille et de père.

Le tout nouveau titre de Caribou, « You And I », est aussi un morceau très « changeant », synthétique, qui démarre avec une rythmique entre New-Wave à l’ancienne et électro contemporaine avant de changer de direction après un break, et de nous emmener ailleurs, pour une ballade quelque part entre la Bass Music anglaise et un R&B futuriste.