Sorti la semaine dernière « Bateaux mouches » c’est le tout nouveau single de Eddy de Pretto qui marque ainsi son retour, trois ans après le foudroyant succès de « Cure » son premier album triplement platiné.

L’auteur-compositeur-interprète Eddy de Pretto rend hommage à Charles Aznavour pendant la cérémonie des César le 22 février 2019. © AFP / Bertrand Guay

Cette chanson est l’augure d’un deuxième album, forcément très attendu, et qui devrait voir le jour au printemps.

Depuis la sortie de son premier EP « Kid » en 2017, on peut dire que Eddy de Pretto a fait un sacré bout de chemin…. A l’époque, il a tout juste 24 ans, et se fait remarquer dans plusieurs festivals où il chante seul sur scène, accompagné de son téléphone.

Très vite on distingue son style, sa voix, sa plume… Et son drôle de petit minois !

Dès cette « Fête de trop », tout va se précipiter pour le jeune homme.

La presse s’enflamme reconnaissant en lui le fils caché de la chanson et du rap. Le croisement réussi entre les influences classiques : Barbara, Nougaro, Aznavour et les sonorités urbaines de Frank Ocean, PNL ou Stromae.

Eddy de Pretto c’est aussi un phrasé, une diction, une urgence, au service de textes ancrés dans un quotidien fait d’errances, de questionnements comme de certitudes. Par exemple, à la question c’est quoi un homme aujourd’hui ? Eddy répond en chanson.

Avec « Kid », Eddy de Pretto va connaitre un vif succès, d’abord avec le EP, mais surtout en 2018, avec la sortie de « Cure » son premier album.

En 15 titres, « Cure » déploie tout un éventail de sentiments. L’album peut être direct et cru, tout comme tendre et sensible. Et romantique aussi.

Un peu malgré lui, Eddy de Pretto devient le reflet d’une génération, en abordant des thèmes qui le touchent. Des choses vécues, d’autres fantasmées : l’homophobie, la banlieue, la virilité, le sexe, l’amour…

L’album se vendra à plus de 300 000 exemplaires, et conduira le Kid De Créteil sur les routes de France durant plus de deux ans, pour une harassante tournée à guichets fermés.

Et puis, la pause en 2020… D’abord prévue et planifiée, elle sera ensuite comme pour tout le monde, un peu plus contrainte.

Eddy de Pretto en a tout de même profité pour écrire son deuxième album, qui est annoncé pour le courant de cette année 2021 et qui se veut plus apaisé, plus chaleureux. Carrément épanoui nous dit Eddy.

Moins dans l’urgence que le premier, ce nouvel album est précédé d’une chanson révélée la semaine dernière. « Bateaux mouches » est une histoire vraie : celle d’Eddy, un jeune chanteur qui s’voyait déjà réussir et conquérir Paris. Et qui fait ses premières armes en chantant des rengaines reprisées pour les touristes, sur les Bateaux mouches, au fil de la Seine…

« Bateaux mouches » est à retrouver dans la playlist de France Inter, en attendant le deuxième album d’Eddy de Pretto qui devrait arriver avec les hirondelles au printemps…

Et si la situation sanitaire le permet, une tournée de Zénith suivra à l’automne… Alors, on croise les doigts et on serre les fesses, à moins que ce ne soit l’inverse ?