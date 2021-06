Peter Solo, chef de funk, continue de remuer nos corps et nos esprits avec son nouvel opus Noussin gorgé de groove, de claviers et d'humour. Une respiration joyeuse et solaire qui se dessine comme un grand bol d'air !

Peter Solo​, chanteur, chef de file et d'orchestre de Vaudou Game. © Joran Juvin

On plonge dans une cérémonie joyeuse, festive, dansante avec Vaudou Game. Derrière ce nom se révèle le projet de Peter Solo, un artiste né au Togo, qui vit désormais à Lyon depuis plusieurs années. On le retrouve au chant, aux percussions, à la guitare, à la basse et à la composition. Son nouvel et quatrième album s'appelle Noussin.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Je cite et paraphrase : « Sans la vie il n'y a pas de fête », un constat de cette période si singulière qui nous a et continue de nous concerner avec son lot de restrictions qui nous empêchent dans beaucoup d'actes quotidiens et notamment celui de danser à plusieurs les uns collés contre les autres. Parce qu'il faut savoir que cet album a été créé pendant le confinement, Peter Solo s'est retrouvé en studio à Lyon avec son Vaudou Game et l'idée première de palier cet enfermement, la frustration de la suppression des concerts par l'enregistrement d'un format cours, un EP, presque pour passer le temps et puis le génie de la créativité s'est invité et l'album entier est né.

Parcouru du début à la fin par cette philosophie vaudou embarquant à sa suite une énergie positive qui nourrit l'âme, la conscience, le cerveau et toujours cette touche de dérision qui permet à Peter Solo d'aborder des thèmes préoccupants avec une pointe d'humour qui fait tout passer, comme ici sur le réchauffement climatique et ce titre Mon Canapé :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Peter Solo chante beaucoup en français sur tout l’album mais aussi en anglais et en mina, un dialecte parlé dans le sud-ouest du Togo. Trois langues qu'on retrouvait déjà dans les précédents albums de Vaudou Game. Et puis il y a une autre cohérence, un fil tendu dans l'univers proposé par le groupe depuis ses débuts c'est l’utilisation de matériel analogique et vintage. Tout ce qui peut apporter du grain au son et surtout éliminer une forme de brillance, de propreté. Ici ça crachote, ça craquelle jusque dans les pseudo-silences de la bande. En bref le combo s'amuse avec tout ce qui va presque salir la texture sonore.

Et si on parle de tout ce qui subsiste depuis la naissance de Vaudou Game, il y a un changement notoire : pour la première fois Peter Solo s'est séparé de sa horde de cuivres. Ici pas de saxophone, pas de trombone, pas de trompette (aucun instrument à vent) auxquels il nous avait habitués mais une foule de claviers dont celui-ci.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Yome le dernier des dix titres de l'album Noussin de Vaudou Game

Le seul morceau instrumental de l'opus qui est sorti le 11 juin chez Hot Casa Records. Un condensé de musique afro-funk, caustique, envoûtant, écologique, dynamique et qui porte un message positif. Noussin en mina signifie « reste fort ». Alors à bon entendeur...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Zorromi extrait de Noussin nouvel album de Vaudou Game est sorti le 11 juin chez Hot Casa Records.