La prescription musicale elle n’émane pas seulement d’Éric et Quentin, les producteurs du grand urbain, non, c’est un conseil d’un grand du genre.

Le rappeur Booba en concert au We Love Green Festival le 1er juin 2019 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Qentin : qui je cite en disant « la piraterie n’est jamais finie » ?

Éric : Vianney ?

Q : nan c’est artiste oh combien respecté dans la musique, c’est B20, Booba.

E : ah oui le Duc comme il est surnommé, et il est de retour.

Q : mais a-t-il jamais été absent ?

E : ô vaste question mon ami ? Si la lumière unit de grâce et de silence, ô toi beauté du rap éclos par...

Q : calme-toi, on fait une chronique musicale, pas un atelier théâtre.

E : pardon.

Q : donc je disais que Booba n'est jamais absent du rap. Il veille, donne son avis via les réseaux, provoque et s'amuse, distille des collaborations avec les artistes qu’il apprécie, comme celle avec Maes, c’est un des morceaux les plus écoutés de l’année 2020, ça s’appelle Blanche.

Q : et là Booba fait un retour puissant. Dans la nuit de lundi à mardi, le rappeur de Boulogne a sorti une playlist sur les plateformes, une playlist intitulée Validé.

E : pourquoi il fait ça ?

Q : déjà il faut savoir que Validé est un mot que Booba a mis en lumière par sa musique, sa chanson éponyme est un de ses plus gros hits, depuis le mot est devenu une expression utilisée par tous.

E : par exemple, le Grand Urbain tous les samedis à 21h sur France Inter, validé.

Q : oui ou le coronavirus, pas validé, écoutons Validé de Booba.

E : je l’avais validéeeeee, très gros tube. Mais j’imagine que dans sa playlist Validé, Booba ne va pas mettre que son propre morceau.

Q : nan le but c'est de partager à travers cette playlist des titres d’artistes qu'il valide dans l'univers rap. Et il y en a beaucoup dans cette liste, Maes dont on parlait plus tôt, Niska, Ninho, Leto, le groupe 13 Block, RimK, bref que du lourd. ce qui prouve l'importance de Booba dans le paysage musical culturel français, c'est que tout le monde parle de cette playlist, tous les médias l'ont annoncé.

E : oui, même le Figaro a fait un article sur son site !

Q : c’est vrai que tu es abonné au Figaro toi.

E : pas du tout, je me renseigne c'est tout.

Q : cette playlist est aussi l’occasion pour Booba de se réapproprié SON mot, Validé, mot qu’on a beaucoup entendu dernièrement avec la série télé qui porte le même nom.

E : B2O marque son territoire.

Q : oui d’ailleurs il n’a pas Validé la série Validé. Booba montre encore une fois qu’il est un pirate de la musique et n’a besoin de personne, il est un mythe du rap et une industrie à lui tout seul.

E : et à quand le prochain album ?

Q : il l'a annoncé pour 2020, pour patienter on peut écouter un titre très important de Booba, il raconte toute une génération, c'est DKR.

"Validé" les titres rap approuvés par Booba c’est une playlist à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, pour l’instant il y en a 50 mais c’est une sélection appelée à grandir.