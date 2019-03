Après Vampire Weekend et Foals, c’est donc le duo d’Akron qui fait un tonitruant come-back avec « Lo/Hi », premier single des Black Keys depuis 5 ans.

The Black Keys © Alysse Gafkjen

The Black Keys est un groupe de blues rock américain. Originaire d’Akron dans l’Ohio il se compose de Dan Auerbach à la guitare et au chant et de Patrick Carney à la batterie. Les deux garçons se connaissent et sont amis depuis l’âge de 8 ans, c’est donc ensemble qu’ils vont tout naturellement commencer à jouer de la musique avant de monter leur groupe : The Black Keys.

Avec 8 albums et autant de EP à son actif, le duo prodigue depuis ses débuts en 2002, un rock vintage teinté de blues. Le succès arrive assez vite, en tout cas aux USA, mais atteindra son point culminant en 2010 avec l’album « Brothers » qui sera un carton mondial, porté notamment par le titre «Tighten Up ».

L’année suivante, en 2011, les Black Keys publie l’album « El Camino » qui sera encore un énorme succès commercial. Encensé par la critique, plébiscité par le public, récompensé par de nombreux prix (il sera sacré meilleur album de rock aux grammy awards), avec cet album très référencé, Dan Auerbach et Patrick Carney rendent hommage à l’histoire du rock américain. Et c’est sur cet album que figure le titre « Lonely Boy » dont le clip simple et savoureusement drôle, deviendra viral.

L’album suivant « Turn Blue » qui sort en 2014, sera un peu moins excitant et reste à ce jour le dernier du duo.

Dan Auerbach et Patrick Carney ne vont pas rester inactifs pour autant, ils vont même être très occupés, mais chacun de leur côté.

Dan Auerbach, va produire (Lana Del Rey) et écrire (Valérie June) pour différents artistes, créer son label (Easy Eye Sound), sortir un album avec son autre groupe the Arcs, et aussi en solo le très chouette « Waiting on a Song » (2017).

Patrick Carney lui aussi va produire pour d’autres (Calvin Johnson) et composer la musique d’une série pour Netflix.

Le temps passe, on dit les deux amis brouillés, on pense le groupe enterré… Mais voilà, réjouissons-nous ! Il semble bien que Dan Auerbach et Patrick Carney aient mis leurs différents de côté pour mieux revenir, avec un nouveau single qui renoue avec le blues rock qui leur va si bien. « Lo/Hi » c’est son titre, devrait nous faire patienter en attendant, peut-être, un nouvel album des Black Keys ?

Bien que rien ne soit encore officiel, on sait que le duo est actuellement en studio et que plusieurs titres sont déjà prêts.

A suivre....