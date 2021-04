Avec "Music" son 7ème album sorti la semaine dernière chez Stones Throw, Benny Sings nous redonne l’occasion de succomber à son charme si doux…

Benny Sings - Nobody's Fault © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Stones Throw

Il y a plus d’un an, en février 2020, alors que la planète se préparait au confinement sans savoir pour combien de temps, Benny Sings publiait « Music » un single annonçant la sortie de son nouvel album… Ce même album dont je vous parle aujourd’hui, en ce mois d’avril 2021, et qui s’intitule aussi « Music » … Histoire de bien prendre toute la mesure et la relativité du temps écoulé durant cette drôle d’année passée masquée, distanciée, confinée…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Benny Sings n’est plus vraiment un inconnu pour les auditeurs de France Inter car nous suivons ses aventures musicales depuis quelques temps déjà.

Depuis son duo avec l’anglais Rex Orange County, duo qui les avait réunis pour le titre « Loving is easy » en 2017.

Avait suivi l’excellent album « City Pop » sorti en 2019, le 6ème de Benny mais le premier publié par l’excellent label californien Stones Throw. Une signature qui semblait logique et naturelle tant la musique du musicien néerlandais est gorgée de soleil californien. Une musique pop, groovy et câline, teintée de soul, de jazz et de hip hop.

Un délicieux cocktail dont la recette fait mouche à chaque fois, comme ce fût encore le cas avec « Sunny Afternoon » qui nous accompagnât tout l’été.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et on imagine une nouvelle fois que la sortie du nouvel album de Benny Sings est imminente…mais voilà, il y a eu la deuxième vague…

Débonnaire et fataliste, Benny Sings nous offre alors à l’automne le réjouissant « Rolled up ». Un titre qu’il interprète en duo, mais à distance, avec Mac De Marco. Un régal d’élégance et de désinvolture.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un titre qui résume bien une année 2020 qui fut vraiment très lalala lala…

En tout cas, ça y est, fin 2020, Benny Sings voit le bout du tunnel et finalise son album.

Enregistré dans son home studio à Amsterdam, c’est une nouvelle fois au Studio Ferber de Paris, que l’album « Music » est mixé et arrangé, toujours avec le précieux concours de Renaud Letang. Une date de sortie est même fixée pour avril 2021.

Pour nous faire patienter, en tout début d’année 2021, Benny Sings dévoile le réjouissant « Nobody’s Fault » titre sur lequel on note la participation de Tom Misch (dont Benny Sings est un grand fan).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et enfin, « Here it Comes » !!! Voilà qu’arrivent : le vaccin, le printemps, les hirondelles, et l‘album de Benny Sings !

« Music » est sorti le 9 avril chez Stones Throw, il propose 10 chansons douces et élégantes. Douillettes et réconfortantes. Parfois mélancoliques, mais toujours solaires…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Here it comes » le nouveau single de Benny Sings est à retrouver dans la playlist de France Inter et sur l’album « Music »