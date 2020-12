Les chansons du deuxième album de Pomme, "Les Failles", nous ont accompagnés tout au long de l’année 2020, elles ont trouvé leur place les unes après les autres dans les différentes émissions de France Inter avec beaucoup de facilité.

Portrait de l’auteure-compositrice-interprète, Pomme, le 3 février 2020. © AFP / Martin Bureau

L’écriture de Pomme, sa voix, l’identité sonore et artistique de son album nous ont clairement séduits et ont placé ce disque sans la moindre hésitation possible dans la liste de nos dix albums de l’année.

Fin 2019, le premier extrait du deuxième album de Pomme, « Je ne sais pas danser » est entré dans notre Playlist, et à partir de là, le disque de Pomme a été joué sur notre antenne sans interruption jusqu’à aujourd’hui. « Les Failles » ont fait partie de notre paysage musical du début à la fin de cette année étrange et si particulière.

« La Lumière », est une des chansons marquantes de cet album, un titre fort, singulier, dans lequel Pomme aborde un sujet difficile avec beaucoup de justesse et de délicatesse.

Pomme est une des artistes françaises qui a marqué cette année 2020, elle a connu un succès populaire évident, et largement mérité. Son disque a été à la fois bien accueilli par la critique, les médias, et a séduit un public très large et diversifié. C’est un disque avec du caractère, de la personnalité, qui ne ressemble à rien d’autre dans le paysage de la chanson française.

Nous avons eu ma chance de partager des moments privilégiés avec Pomme sur l’antenne de France Inter, des conversations, des échanges dans les émissions d’Augustin Trapenard, d’Eva Bester, d’Antoine de Caunes ou de Laurent Goumarre. Il y a aussi eu ce concert « confiné » lors d’une soirée Pyjama aux côtés de Rebecca Manzoni, ou encore un tour de chant dans une Olympia vidée de son public lors de la Fête de la Musique en juin dernier, des instants rares et précieux.

Ce deuxième album de Pomme est remarquable par son écriture, mais également par sa réalisation, ses arrangements et sa production que l’on doit en partie à Albin De La Simone. Le disque vient de ressortir, enrichi de quelques inédits, sous le nom « Les Failles Cachées ».