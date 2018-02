Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur, Tom Misch vient de dévoiler «Water Baby» un nouveau single qui annonce la sortie de «Geography» le tout premier album du jeune londonien attendu le 06 avril 2018.

Capture écran du clip Cary Dream de Tom Misch © Tom Misch

Tom Misch a 22 ans, il est originaire du sud de Londres et compte déjà quelques millions d’écoutes et de vues pour les différents titres et EPs qu’il a produit au cours des trois dernières années.

Car Tom Misch, bien que tout jeune, n’est pas vraiment un nouveau venu, nous avions d’ailleurs déjà attiré votre attention sur lui, en le programmant dans notre playlist de l’été 2016 avec le titre « Crazy Dream ».

Sur ce titre on retrouvait déjà en featuring Loyle Carner, avec lequel Tom Misch travaille régulièrement. En effet, le garçon apprécie particulièrement les rencontres et les collaborations, notamment avec une bande de jeunes musiciens, comme lui basés dans le sud londonien : Loyle Carner donc, mais aussi Carmody ou encore Cosmo Pyke, et quelques autres, qui constituent avec lui une sorte de communauté musicale, où chacun apporte sa contribution et son soutien au projet des uns et des autres. Bon esprit quoi…

Ce qui relie tous ces jeunes artistes c’est bien sûr la musique, mais surtout la façon de l’appréhender. Totalement ouverts et curieux, ils n’hésitent pas à mélanger les styles et les sons, sans complexes ni tabous… Ainsi, dans la musique de Tom Misch se croisent des sonorités pop, funk, hip-hop, soul, jazz ou même disco, pour un résultat aussi singulier que familier, parfaitement abouti, d’une grande diversité et d’une grande richesse.

En Angleterre, Tom Misch fait partie de ces jeunes artistes qui montent et il a déjà le soutien de grands noms de la radio comme Zane Lowe ou Anie Mac de la BBC, mais aussi d’artistes aussi reconnus que Sir Elton John.

Son dernier EP « Rêverie » sorti à l’été 2016 donnait déjà bien le ton : élégant, délicat, délicieux : une véritable gourmandise pour les zoreilles qui en redemandaient encore !!!

Et c’est avec « Movie » une lancinante ballade parue cet été, que Tom Misch annonçait enfin son premier album.

Intitulé « Geography » il sortira le 6 avril prochain et il est précédé d’un deuxième single sur lequel on retrouve une nouvelle fois Loyle Carner : sur fond de Crusaders, décontracté et groovy, voici « Water Baby » :

Tom Misch est clairement l’un des artistes à suivre de près cette année et il sera en concert à Paris au Trianon le 22 mars 2018.