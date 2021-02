Feu! Chatterton est de retour avec un single qui annonce leur 3ème album "Palais d’argile" qui paraîtra le 12 mars, précédé d’un concert de la formation diffusé sur France Inter.

Le groupe Feu! Chatterton avec leur nouvel album « Palais d’argile » (Barclay), sortie le 12 mars. © Antoine Henault

Feu! Chatterton a débarqué sur nos ondes en 2014 avec « Côte concorde », un premier titre prometteur qui leur vaut à ce moment-là d’être repérés et invités dans plusieurs festivals, d’assurer quelques premières parties de concert et de remporter plusieurs prix.

Un premier EP-5 titres voit le jour deux ans plus tard dont une chanson extraite les fera connaître plus largement du grand public, c’est « La Malinche »…

Cette chanson éveillera la curiosité de la profession, pas seulement pour sa musique très contemporaine mais aussi par la qualité du texte et de la prestation scénique ébouriffante du quintette parisien. Une attention toute particulière qui fera l’objet d’une des plus grandes batailles de maisons de disques : c’était à qui les signera les premiers.

Le talent évident de Feu! Chatterton n’est pas passé inaperçu. Ces quatre musiciens très doués, emmenés par le chanteur exalté, Arthur Téboul, qui est également l’auteur des chansons du groupe, parviennent à eux cinq à agglomérer, avec un certain brio, la langue de Molière aux rythmiques soutenues du rock anglo-saxon.

C’est finalement le label Barclay qui remportera la mise en les signant pour un premier album en 2015, intitulé « Ici le jour (a tout enseveli) », dont seront extraits les titres « La mort dans la pinède » et « Boeing ».

Si un jour les membres de Feu! Chatterton étaient abandonnés par le succès, ils auraient de quoi se retourner puisqu’ils sont tous diplômés, soit de Sciences Po, soit de l’ESCP Business School, l’un est ingénieur du son et un autre est titulaire d’un master d’anthropologie !

Mais pour le moment, la musique leur réussit et le public le leur rend bien puisqu’entre 2013 et 2019, ils n’ont pas cessé de tourner dans un grand nombre de pays francophones jusqu’au Liban.

En 2018, paraît leur deuxième album « L’oiseleur » qui, une fois encore, tient ses promesses avec des chansons en forme de variations autour de la nostalgie et de l’absence. Outre deux poèmes de Paul Éluard et de Louis Aragon mis en musique, on y trouvait, entre autres, « L’ivresse » et « Ginger »…

Le nouvel album de Feu! Chatterton paraîtra le 12 mars sous le titre « Palais d’argile », annoncé sur sa page Facebook, comme

un golem architectural de glaise et d'acier qui vous ouvrira bientôt ses portes ».

Il abordera des thèmes très actuels comme l’obsession des écrans ou le sort des migrants.

La veille de sa sortie, le 11 mars au soir, France Inter diffusera une triple affiche où le groupe partagera la scène du studio 104 avec Raphaël et le virtuose de la musique électronique Arnaud Rebotini, celui-là même qui a produit l’album « Palais d’argile ». Une belle soirée musicale en perspective.

En attendant sa sortie très attendue, contentons-nous du single révélé il y a quelques jours, « Monde nouveau ».

Album « Palais d’argile » (Barclay) le 12 mars.

Concert triple affiche le 11 mars sur France Inter à 21h, aux côtés de Raphaël et Arnaud Rebotini.