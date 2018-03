Qui se cache derrière le projet musical Canine ? Homme, femme, groupe, anglais, français… ? Ce qui est sûr, c’est que cet omni (objet musical non identifié) n’en finit plus de défrayer la chronique à raison d’un titre par an…

Capture écran du clip "Twin shadow" de Canine © Canine

Il y eut d’abord « Laughing » enregistré avec le duo électro Torb, un premier titre planant qui faisait frétiller les oreilles curieuses dès 2014, mais qui ne dévoilait rien de l’identité de Canine…

Quelques mois plus tard, au début de l’été 2015, Canine faisait à nouveau entendre sa, ou plutôt ses voix, avec une somptueuse reprise du titre de FKA Twigs « Two Weeks » faisant encore enfler le buzz, et excitant la curiosité de plus en plus palpable de ses auditeurs captivés… Dans cette version épurée, dépouillée, entre pop et gospel, les voix se mêlent dans un spasme brûlant, pour un résultat littéralement poignant et totalement fascinant. Mais qui est Canine ? Mystère...

Il faudra attendre plusieurs mois pour qu’au printemps 2016, Canine remontre enfin les dents avec un nouveau titre « Glow » et ravive aussitôt les braises d’une curiosité toujours insatisfaite… Mais qui est Canine ? Mystère...

Ce dont on est sûr à ce moment-là, c’est qu’il s’agit d’un projet français. Canine est toujours aussi atypique, mais musicalement, une réelle signature commence à se dessiner : le travail des voix tout d’abord, qui mêlent cascade polyphonique, chant tribal ou ferveur gospel, et aussi les sonorités très modernes, entre soul futuriste et pop cosmique, nous faisant plonger dans un univers un peu irréel.

Si le mystère demeure, la musique de Canine peu à peu s’installe comme une obsession...

Tout de suite après la publication de ce clip, Canine donnait son premier concert en juin 2016 en l’église Saint Eustache, parfait écrin pour son univers mystique et singulier.

Alors forcément, on sait depuis que Canine c’est une chanteuse, plus quatre choristes et une pianiste. Mais pour continuer d’entretenir encore un peu de mystère, la chanteuse de Canine se produit le visage masqué de grandes plumes noires…

Tout récemment, fin février, un nouveau single et un nouveau clip de Canine venait enfin raviver notre addiction. Avec « Twin Shadow » les ingrédients qui caractérisent Canine sont toujours là : électro-soul teintée de gospel et cette voix, incandescente ...

Le premier EP de Canine est attendu le 20 avril 2018 (Polydor)