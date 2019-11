Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, voilà pour vous donner quelques pistes et un titre à l’air moins poétique, je cite : "Soleil enculé". Arlt, comme ça se prononce, est à découvrir !

Arlt avec un nouvel album de chansons un rien décadentes et fantasmagoriques. © Éloïse Decazes

C’est aussi le titre de la dernière chanson de l’album mais si vous l’écoutez, vous verrez qu’il s’agit de cris d’enfants, et d’une écriture aussi simple en apparence que profonde, il est question de merles "qui grinçaient / Debout sur les anémones / Qu’en se couchant le soleil / Ensanglantait / J’avions quatre ans / J’avions six ans / Je gueulions : Soleil / Enculé / C’était un gueuloir de joie". Voilà un soleil cru comme les tournesols de Vincent Van Gogh.

En neuf chansons Arlt pose des questions dignes d’une épreuve de philo : "combien de temps dure l’instant même ?", vous avez deux heures, et invente une langue triviale amoureuse :

C’est pas une angine / Qui m’en empêchera / Non pas une angine / Qui m’en empêchera / Je veux boire dans ton verre"

Il y a des passages magnifiques : "j’ai mis les fleurs au congélateur en attendant ton retour (…) Sais-tu qu’une forêt tu la prends, tu l’ouvre, il y en a mille et une ? Que de ces forêts les villes, nos villes ne sont jamais que les ruines ?"

Voilà, ils ne sont pas que deux à faire la musique et cette atmosphère si singulière dans ce "Soleil Enculé", encore un titre qui pose problème pour les plateforme de streaming, après avoir flouté la pochette de Philippe Katerine, voilà que le titre apparaît avec des petites étoiles à la place du deuxième mot.

Avec eux à la guitare Mocke Despret (compagnon de route et de lettres) et Clément Vercelletto, ici aux percussions, saxophone, orgue et clarinette, le tout enregistré et mixé par un jeune sorcier auvergnat : Ernest Bergez alias Sourdure.

Il y a quelques invités dont Bertrand Belin, qu'on entend au violon dans "La Violence est rose", "Les Fleurs" mais aussi "Soleil enculé".

Artl - "Soleil enculé" chez Objet Disque et Murailles Music.

