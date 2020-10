"Speed, Sound, Lonely KV" c’est le nouvel EP 5 titres de Kurt Vile, qui vient de sortir en numérique chez Matador Records.

L'auteur-compositeur-interprète Kurt Vile en concert à l'O2 Academy Leeds le 11 novembre 2018 à Leeds, en Angleterre. © Getty / Andrew Benge / Redferns

C’est toujours un immense plaisir de retrouver le musicien américain Kurt Vile qui à chaque nouvel album nous enchante littéralement. Nous l’avions quitté, vous vous en souvenez peut être, il y a deux ans, avec « Loading Zones » titre à travers lequel il célébrait sa ville natale Philadelphie, et qui est à retrouver sur son dernier album « Bottle It In » (2018).

C’est dans un exercice un peu particulier qu’on retrouve aujourd’hui Kurt Vile, car avec son tout nouvel EP « Speed, Sound, Lonely KV » sorti le 02 octobre (Matador), il rend hommage au chanteur de country folk John Prine. Relativement peu connu dans nos contrées, John Prine est une véritable légende de la musique américaine.

Et ce qui rend la chose particulièrement émouvante, c’est que John Prine est décédé en avril dernier, des suites de complications liées au COVID. Ce qui devait être une collaboration amicale et respectueuse, s’est alors transformée en une émouvante célébration.

« Speed of the Sound of Loneliness » c’est l’un des 5 titres que l’on peut retrouver sur le nouvel EP de Kurt Vile, et c’est une reprise de John Prine, son mentor.

Le projet initial de Kurt Vile, était de rendre un hommage appuyé à l’un de ses héros, avec lequel il jouait encore sur scène quelques semaines plus tôt.

En replongeant dans ses racines, Kurt Vile retrouve le son country folk qui l’a façonné durant toute sa jeunesse. Autant dire que la charge émotionnelle est ici à son comble. Outre trois reprises de country, (deux de John Prine et une de Jack Clement) Kurt Vile propose également deux nouvelles compositions, notamment ce titre « Dandelions », tout simplement délicieux, dans lequel on le reconnait bien : voix trainante et longues plages de guitare limpides, c’est vrai qu’on est là dans le registre de prédilection de Kurt Vile. De la country folk au country blues, tout est là.

Et pour que la boucle soit bouclée, que l’hommage soit parfait, il ne manquait sur cet EP qu’un duo entre Kurt Vile et son idole :

« C’est probablement le moment musical le plus spécial de ma vie. La vérité est que John était déjà mon héros depuis des années quand il a débarqué en studio pour réenregistrer avec moi un de ses classiques… »

Et ce classique, c’est « How Lucky »

Le nouvel EP de Kurt Vile, tribute à John Prine « Speed, Sound, Lonely KV » est sorti chez Matador.

Pour l’instant il n’est disponible qu’en numérique, il faudra attendre début 2021 pour l’édition physique.