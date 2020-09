Aluna présente son premier album solo avec « The Recipe », un titre accrocheur, dansant et admirablement produit par Kaytranada.

Aluna Francis, chanteuse-compositrice, le 27 octobre 2017 à Los Angeles, Californie. © Getty / Paul Archuleta / FilmMagic

Aluna Francis vient de sortir « Renaissance », son premier album solo sur Mad Decent, le label de Diplo.

C’est en 2012 qu’Aluna s’est fait connaitre avec AlunaGeorge, le duo qu’elle formait avec George Reid. Ensemble, ils ont participé au renouveau du R&B britannique, en y apportant des textures et éléments de production électroniques, directement inspirés par les différents courants de la Dance Music anglaise.

Aluna est née et a grandi au nord de Londres, élevée par une mère passionnée de musiques. Elle a été bercée dès sa petite enfance par le Jazz, la Folk, le Rock et les musiques du monde. Elle s’est intéressée très tôt aux mélodies et à la conception des chansons. Avant AlunaGeorge, elle a joué et chanté au sein de plusieurs groupes, entre Jazz / Funk et Rock indépendant.

Après le succès du premier album d’AlunaGeorge (« Body Music » en 2013), Aluna a multiplié les collaborations avec des grands noms de la musique électronique, tels que Flume, le français DJ Snake ou encore le groupe anglais Disclosure.

Pour son premier album solo, Aluna a voulu donner sa propre interprétation de la Dance Music, en s’inspirant directement des origines de cette musique « à danser » : la House Music de Chicago, la house vocale et le Garage de New York et la Techno de Chicago. Elle a puisé dans l’histoire et l’héritage de ces musiques nées dans les quartiers défavorisés de ces grandes villes, au sein des communautés afro-américaines et latino-américaines, et dans les clubs de la communauté LGBT.

Pour construire cet album, elle a choisi une équipe solide : le groupe Jungle, le producteur SG Lewis, et pour le premier single de ce disque, le Canadien Kaytranada et le chanteur Nigérian Rema.

Aluna - “The Renaissance” sorti chez Mad Decent / Because