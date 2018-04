Au départ du projet Altin Gün,« âge d’or » en turc, le bassiste hollandais Jasper Verhulst.

Le groupe Altin Gün aux rencontres Trans musicales de Rennes en décembre 2017 © Maxppp / Thomas BREGARDIS

Lors d’un concert à Istanbul, Jasper Verhulst (accompagnateur de Jacco Gardner, autre multi-instrumentiste néerlandais féru de musique psychédélique des années 60), découvre un jour la musique qui bouillonnait dans cette ville durant les années 70 : un mélange entre la vague psyché occidentale et les musiques traditionnelles de la Turquie.

Jasper Verhulst décide alors de faire revivre cette musique en montant un groupe dédié aux rives du Bosphore d’antan : Altin Gün est né. L’arrivée de deux voix turcophones (Merve Dasdemir et Erdinc Yildiz Ecevit) recrutées sur Facebook complètent le groupe psyché-pop, composé désormais de six membres. Les archives de cette époque et l’exhumation du répertoire des stars de ces années 60 et 70, donnent ainsi la matière au répertoire d’Altin Gün.

Dès la sortie de leur premier EP en mai 2017, Altin Gün ne tardera pas à donner quelques concerts et commence à fidéliser un public de plus en plus nombreux. Leur musique qui pourrait a priori sembler kitsch se révèle au contraire très réjouissante, comme a pu le constater le public des Transmusicales de Rennes, en décembre 2017…

Si Altin Gün puise ses mélodies dans le répertoire turc ancien, l’énergie qu’il dégage demeure bien en phase avec son époque en insufflant aux reprises les harmonies et l’énergie de la pop contemporaine. Une touche moderne que l’on doit, entre autres, au percussionniste du groupe Gino Groeneveld qui est issu d’un collectif groove très populaire aux Pays-Bas, Jungle By Night.

Le 30 mars 2018, paraissait « On », le premier album d’Altin Gün qui poursuit cette quête du rock stambouliote des années 60 et 70, où le traditionnel et le moderne se répondent parfaitement.

Altin Gün sera en concert cet été à Arles le 12 juillet et au festival des Vieilles Charrues à Carhaix le 20 juillet