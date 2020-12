Voici dix ans qu’Agnès Obel brouille les pistes avec un succès qui va de pair avec ses exigences.

Agnès Obel, auteure-compositrice-interprète et musicienne en concert le 24 février 2020 au Sentrum Scene à Oslo. © Getty / Avalon / PYMCA/Gonzales Photo/Stian S. Moller/Universal Images Group

Auteure-compositrice-interprète, notre pianiste Danoise, a mis en musique un univers immersif, souvent introspectif, et singulier qui trouve un écho étonnant pour toutes les oreilles qui prennent le temps de l’écouter.

Myopia (Deutsche Grammophon) a été écrit, arrangé, produit et mixé par la multi-instrumentiste seule chez elle, à Berlin. Le violon (John Corban) et violoncelles (Kristina Koropecki et Charlotte Danhier) ont été enregistrés plus tard.

S’enfermer, recherchez la solitude c’est dans cet environnement qu’Agnès Obel compose, il y a toujours une beauté dans sa mélancolie mélodique.

Myopia est un disque qui trace une route entre de monde entre le rêve et la réalité, avec le passé et une semi-obscurité pour moteur.

La voix d’Obel, sa douceur déroule des histoires qui échappent à la facilitée. Ce disque fait partie de ceux que l’on redécouvre même après les avoir beaucoup écoutés. Comme un futur classique.