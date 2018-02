"Le Large" c'est le tout nouveau single de Françoise Hardy, extrait d’un nouvel album studio qui sortira le 6 avril prochain.

Françoise Hardy après avoir reçu la Victoire de l'Artiste Interprète féminine de l'année, le 05 mars 2005 sur la scène du Zénith à Paris, lors de la cérémonie des 20e Victoires de la musique. © AFP / BERTRAND GUAY

Et l’on peut dire que c’est à la fois une surprise et une bonne nouvelle, puisque nous avions laissé Françoise Hardy il y a un an et demi, nous faire comprendre sur France Inter, dans la série estivale qui lui était consacrée et intitulée « Comment te dire Hardy », qu’il n’y aurait probablement plus de nouvel album studio de la chanteuse, suite à ses très gros ennuis de santé. Et c’est bien le signe de la force imparable de la vie, et d’une certaine forme de résilience par l’écriture qui nous fait donc retrouver en 2018 Françoise Hardy chanteuse. Avec 8 nouvelles chansons où elle est aux commandes de l’écriture et quatre autres qui sont le fruit d’adaptation ou de collaborations extérieures.

« Le Large » tout est dit dans ce titre entièrement écrit par La Grande Sophie

Paroles et musique et réalisation, ce qui est assez rare pour être souligné. Preuve qu’entre Françoise Hardy et la Grande Sophie s’est instauré au fil des ans, une vraie complicité et une confiance absolue. La Grande Sophie possède une forme de grâce simple, qui permet à Françoise Hardy, si j’ose dire, de se laisser faire. Ce qui n’est pas la caractéristique première de cette chanteuse exigeante, au goût très sûr mais souvent percluse de doutes sur ses propres chansons.

Avec la Grande Sophie, Françoise semble faire preuve de lâcher prise

C’était déjà le cas dans une première collaboration entre les deux artistes sur l’album de 2010 « La Pluie Sans Parapluie »où La Grande Sophie avait entièrement signée une chanson , " Mister ", inspirée par la thématique récurrente de l’amour impossible, entrant de plein pied dans la psyché de Françoise Hardy et mettant en scène le couple Dutronc - Hardy, brisant là la mythologie de cette association iconique, avec pour la première fois l’aveu de lassitude de l’artiste face au mystère et à la nébuleuse Dutronc.

Dans le nouvel album de Françoise Hardy, on retrouvera quelques noms déjà rencontré sur d’autres albums

Éric Benzi à la réalisation de 9 titres sur les 12, on y renoue également avec quelques compositions de Pascal Daniel, Thierry Stremler et quelques nouveaux dont Yaël Naim et David Donatien et surtout Maissiat qui signe une chanson magnifique qui s’appelle « quel dommage ». La tonalité générale de l’album est bien évidemment irriguée par un romantisme inné, le spleen du réalisme d’une femme qui assume son âge, ses interrogations, et encore ses doutes.

La voix est miraculeusement intacte, et le son parfois irrésistiblement anglais, clin d’œil au groupe The Verve, comme dans la chanson « Train spécial » qui atteste toujours d’un tropisme pour la perfide Albion. Mais c’est sans nul doute avec ce premier single que Françoise Hardy nous touche le plus. Dans cette confession autobiographique qui atteste d’une sérénité absolue face au dernier grand voyage.

La maladie et le fait d’avoir frôlé, voire côtoyé la mort, et d’être finalement revenue, a profondément bousculé et changé Françoise Hardy. Elle avait d’ailleurs déjà abordé ce thème de l’après vie dans une chanson où elle s’adressait à son fils Thomas. L’une de ses plus grandes chansons...

Aujourd’hui, Françoise Hardy sereine et bouleversante, revient en chantant une suite de ces confessions sur tant de belles choses : « aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois, aucun chaos, demain tout ira bien, là au final quand je prendrais le large... »

Un cadeau du ciel, comme elle l’écrivait dans son dernier livre. Les anges sont décidément protecteurs et surtout rassurants. " Personne d'autre " le nouvel album de Françoise Hardy sortira le 6 avril.