Agée de 20 ans, Arlo Parks vient de sortir son premier album intitulé "Collapsed in sunbeams".

La chanteuse, compositrice et poétesse Arlo Parks dans son clip "Caroline". © Capture d'écran/YouTube/Site officiel d'Arlo Parks

Après avoir affolé la presse et les radios britanniques en 2019 avec la publication ses premiers EP, la chanteuse / musicienne Londonienne semble avoir conquis une bonne partie de la presse française au moment de la sortie de cet album. À la programmation musicale de France Inter, nous sommes littéralement tombés sous le charme de sa musique.

Arlo Parks a commencé à écrire des poèmes au tout début de son adolescence. A quatorze ans, équipée d’une guitare, elle a commencé à les mettre en musique. Depuis, elle a travaillé et développé de toute évidence un talent incroyable pour écrire et composer ses chansons. Elle y aborde des sujets assez universels, tels que les désillusions sentimentales, les questions d’identité, la dépression ou l’anxiété.

Dès la publication de ses premiers morceaux, son ascension a été très rapide et elle a très vite été présentée comme une des nouvelles figures de la Soul britannique. C’est avec le titre « Hurt » qu’elle a fait son entrée dans notre Playlist il y a quelques mois, et nous attendions depuis la sortie son album avec impatience.

Arlo Parks a manifestement été marquée par des influences musicales assez diverses. Son père, d’origine nigérianne, a partagé avec elle sa passion pour le jazz. Sa mère, franco-tchadienne, écoutait beaucoup de chanson, française. Partant de cet héritage et avec la culture musicale qu’elle s’est forgée depuis, Arlo Parks écrit et compose des chansons qui naviguent entre Soul, pop à l’anglaise et Rhythm & Blues. On entend dans certains de ses titres quelques échos du son des années 90 et notamment du mouvement Trip-Hop / Downtempo qui a marqué cette décennie.

Sa musique est à la fois “groovy” et mélancolique. Il y a dans ses chansons beaucoup de caractère, de l’énergie, mais aussi de la retenue. Ce premier album repose sur un équilibre assez parfait entre douceur, force, minimalisme et efficacité. C’est un disque très abouti, accrocheur, mélancolique mais dans lequel il y a aussi quelques notes d’espoir.