Nous prenons la direction de la Belgique, à Courtrai, d’où sont originaires les membres du groupe flamand Balthazar.

Le retour gagnant de Balthazar avec le single "Losers" (Pias). © Alexander Dhiet

Balthazar, un quintet emmené par les charismatiques Jinte Deprez et Maarten Devoldere, deux guitaristes mais aussi des auteurs et compositeurs qui se sont connus dans les rues commerçantes de la ville où ils se produisent pour la première fois en 2004 avec un répertoire essentiellement anglophone.

C’est aussi sur ces mêmes trottoirs qu’ils baptisent leur formation Balthazar avec trois autres musiciens, dont la violoniste Patricia Vanneste.

Jinte et Maarten décident de suivre ensemble un cursus de production musicale au conservatoire de Gand et de publier un premier album autoproduit intitulé : « Applause ».

Mais c’est surtout avec leur deuxième disque en 2012, « Rats », qu’ils commencent à se faire connaître du grand public, notamment celui de France Inter qui les a beaucoup soutenus à l’époque, notamment avec le titre « Sinking ship ».

Nos musiciens belges sont de formidables mélodistes, un don qui fera leur renommée tout au long de leur carrière. Et contrairement à ce que dit le titre "Sinking ship", le bateau Balthazar n’est pas près de couler ! Bien au contraire…

Son rock aux couleurs pop et au groove festif est taillé pour le live. Il suffit de l’avoir vu en concert pour s’en rendre compte. A chacun de leurs shows, il ne laisse aucun répit à son public tant il le tient en haleine du début jusqu’à la fin.

L’album « Fever » qui est paru après que les deux têtes pensantes du groupe se sont consacrées à leurs projets individuels respectifs, sous le nom de Warhaus pour Maarten Devoldere et J. Bernardt pour Jinte Deprez.

« Fever » que nous avons également accompagné sur France Inter marque un changement dans l’orientation musicale de Balthazar. Jusqu’à présent, le son du groupe était lancinant et légèrement désabusé. On le qualifiait même de romantique.

De nouvelles sonorités sont apparues et changent quelque peu la donne en nous offrant des compositions plus rythmées et entêtantes ainsi qu’une présence plus accrue du son électronique.

Au mois de février de cette année, en pleine tournée européenne, Balthazar publiait « Halfway », un titre inédit qui emprunte les mêmes rythmes groovy toujours portés par la voix sensuelle de Jinte Deprez…

La chanson « Halfway », annonce le nouvel album à paraître le 29 janvier, sous le titre « Sand ».

Balthazar qui incarne depuis dix ans la relève d'une scène rock belge longtemps biberonnée aux guitares de dEUS (autre groupe emblématique du plat pays) a toujours eu pour règles « d’enregistrer un album en réaction au précédent et de chercher à écrire des chansons intemporelles sans regarder ce qui est à la mode ».

Nul doute donc que Balthazar poursuivra dans sa veine pop, rock et élégante. C'est en tout cas ce que laisse présager le nouvel extrait dévoilé ces jours-ci, « Losers »…

Balthazar : single « Losers » (Pias)

Album « Sand » à paraître le 29 janvier 2021.