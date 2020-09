“Have you lost your mind yet?” (Cooking Vinyl), le troisième album de Fantastic Negrito est une recette magique de soul, de funk, de blues, et de Hip Hop. Ouf !!! N’en jetez plus !

L'auteur-compositeur-interprète Xavier Amin Dphrepaulezz, mieux connu sous son nom de scène Fantastic Negrito aux Grammy Awards le 10 février 2019 à Los Angeles, Californie. © Getty / Jerod Harris / FilmMagic

Le musicien d’Oakland, est revenu au disque il a seulement quelques années.

Son histoire personnelle ferait un formidable bio pic hollywoodien, mais Xavier Amin Dphrepaulezz alias le Fantastic Negrito a le regard qui porte plus loin que sur son nombril.

Il est un observateur attentif de la vie américaine, des conflits raciaux, de la justice.

Dans « Justice in America », il chante :

Y a-t-il une justice en Amérique ? En Amérique, il y a une justice, du moment que vous avez de l’argent…».

Il parle de cette frustration qui le ronge quand il s’aperçoit que rien ne change, que la lutte pour l’égalité des droits est encore et toujours un vrai sujet de civilisation.

Fantastic Negrito a le talent de choisir une cible multicolore de positivité musicale pour exprimer son point de vue sur les malheurs qui l’entourent, on peut réfléchir et avoir les pieds sur la piste de danse.