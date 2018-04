The Weeknd est donc de retour avec un (trop) court album intitulé « My Dear Melancholy »

The Weeknd © Getty

The Weeknd est un auteur, compositeur, producteur et chanteur canadien originaire de Toronto. Il est passé en quelques années du statut de musicien autoproduit et indépendant, à celui de star du r&b et de la pop internationale, grâce à des tubes tels que « Can’t Feel My Face » (album Beauty Behind The Madness / 2015) ou « Starboy » et « I Feel It Coming » co-produits avec les Daft Punk (album Starboy / 2016).

The Weeknd a apporté au r&b quelque chose de vraiment nouveau, avec une approche presque avant-gardiste. Il produit une musique accessible, populaire, mais toujours inventive et moderne, entre expérimentations électroniques et réminiscences 80’s. Son univers est très particulier, un peu sombre, résolument sulfureux, explicite.

Son nouveau projet, un EP intitulé « My Dear Melancholy », est composé de 6 titres réalisés avec quelques producteurs de musiques électroniques (et autres) parmi les plus remarquables du moment (Nicolas Jaar, Mike Will Made It, Skrillex…). Tous ces musiciens se sont mis au service de The Weeknd et lui ont concocté des sons « sur mesure », parfaitement ajustés à sa personnalité musicale.

Le morceau que nous avons choisi de jouer sur France Inter est une collaboration entre Gesaffelstein (connu pour ses productions techno, sombres et hypnotiques) et Guy-Manuel De Homem-Christo, un des deux membres de Daft Punk. La chanson, « Hurt you », est littéralement addictive, comme l’ensemble de ce disque.