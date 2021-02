La disparition soudaine de Mary Wilson, la pierre angulaire des Supremes, laisse les fans des mythiques "Girls Groups" dans le silence.

Mary Wilson, cofondatrice et membre du groupe The Supremes de 1959 à 1977 avant d'entamer une carrière solo. © Getty / Theo Wargo / WireImage

Quelques jours avant sa mort, Mary Wilson était apparue, en pleine effervescence. Elle annonçait la sortie prochaine d’un album des Supremes, avec des titres inédits.

Toute sa vie et bien après le départ de Diana Ross, Mary Wilson a porté la légende de ce groupe, comme on porte un drapeau.

Elle était une des dernières figures de proue de ce mouvement musical ou de jeunes filles à peine sortie de l’adolescence se retrouvaient sous les feux de la rampe.

Au début des années soixante elles étaient légion, The Chantels, The Crystals, The Ikettes, The Marvelettes, The Ronette, The Shangri-Las, The Shirelles pour ne citer qu’elles dominaient les hits parades et leurs chansons étaient reprise dans le monde entier.

Elles ont été des pionnières et les Supremes portaient haut la couronne. Se pencher sur cette époque c’est aussi regarder l’insouciance des USA avant la contestation qui naîtra à la fin des années soixante, une parenthèse dans une époque pleine de rebondissements.